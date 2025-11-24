Davanti alla Pala di San Bernardino del Lotto, «la bellezza infonde gioia»

Lorenzo Lotto realizzò la Pala di San Bernardino nel 1521. Gli fu commissionata dalla confraternita laica dei disciplinati, che era composta soprattutto da artigiani e commercianti e aveva sede in via Pignolo, nella chiesa di San Bernardino, appunto. L’artista adottò un’iconografia tradizionale, quella della Madonna con il bambino, ma introdusse soluzioni nuove, come l’utilizzo dello spazio o della luce. Maria è seduta su un trono molto alto, con il bambino, al di sotto di un telo verde che sembra il sipario di un teatro, tenuto da quattro angeli in volo. La scena è ambientata all’aperto, al tramonto. Ai lati del trono, in basso, sono disposti quattro santi in dialogo tra loro e con Gesù: Giuseppe, Bernardino da Siena, a cui è intitolata la chiesa, Giovanni Battista e Antonio Abate. Al centro, c’è un altro angelo. Sta scrivendo, ma si volta di scatto, verso di noi, con uno sguardo interrogativo. Non sappiamo cosa ci sta domandando: forse perché siamo lì, oppure se vogliamo che anche il nostro nome sia iscritto tra quelli di coloro che stanno adorando il Cristo Bambino.