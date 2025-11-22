Lo spettacolo dei larici infuocati della Valle di Scalve

È finalmente giunto il momento magico dei larici infuocati sui nostri monti. Per goderne appieno la poesia raccolgo l’invito dell’amico Dino, bergomense doc ma con il cuore scalvino. L’appuntamento è di buon mattino a Schilpario per un caffè e poi avviarci, fin dove ci è concesso, lungo la strada che conduce al Passo del Vivione. Il Passo è ufficialmente chiuso ma, solitamente, per qualche settimana ancora lasciano salire in auto fino al rifugio Bagozza. Oggi non è così: è il secondo weekend di novembre e la strada è già stata sbarrata ai Fondi. Poco male, è l’occasione per fare un buon riscaldamento viste le temperature sottozero.