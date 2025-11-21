93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
21 Novembre 2025 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (21 – 23 novembre)

Guida. Da «Presente Prossimo» alla «Sagra della polenta, brasato e stracotto», dai mercatini di Natale di Castione a «Scrooge. Non è mai troppo tardi», passando per il «Mercatino nella Via». Ecco i nostri consigli per questo fine settimana

scritto da Eppen
Con l’avvicinarsi di fine novembre, Bergamo e la sua provincia entrano nel periodo più vivace dell’anno: le prime atmosfere natalizie iniziano a farsi sentire tra luci, mercatini e iniziative a tema, mentre continuano a spuntare eventi culturali, spettacoli e proposte per il tempo libero che parlano a pubblici diversi. È il momento perfetto per scoprire cosa succede in città e nei dintorni, tra tradizione, creatività e qualche sorpresa inattesa.

Venerdì 21 novembre

Prende il via questa sera il festival letterario « Presente Prossimo ». Ospite della prima serata, al centro culturale Gritti di Ranica, sarà l’avvocata e autrice di romanzi di successo Ester Viola che presenterà il suo lavoro «Voltare pagina». Per Einaudi ha pubblicato «L’amore è eterno finché non risponde» (2016) e «Gli spaiati» (2018): romanzi che raccontano l’amore quando perde l’orientamento ma non la voglia di capire. Con «Voltare pagina» (2023) costruisce invece una bussola di letture: dieci libri per attraversare dieci ferite sentimentali, senza frasi fatte. Preferite un appuntamento da leccarvi i baffi? Se siete amanti della buona cucina bergamasca, non perdete la « Sagra della polenta, brasato e stracotto » al NXT Station: due weekend dedicati alla regina della nostra tradizione con sfiziosi accompagnamenti da gustare. Il programma offrirà piatti tipici preparati con ingredienti freschi e genuini, per vivere un’esperienza gastronomica che celebrerà la cucina locale in tutte le sue varianti.

Se non vi bastano queste idee, ecco altre proposte!

21
Ven
Novembre
h.21:00 / 23:00
Teatro Giovanni XXIII Sotto il Monte Giovanni XXIII
Figli di troia

Per la rassegna «Risate in scena», il comico Paolo Cevoli si esibisce cin il suo nuovo monologo.

Spettacoli / Stand-Up Comedy
21
Ven
Novembre
h.15:00 / 20:00
Fiera Bergamo
Salone del Mobile

Due weekend all'insegna dell'arredamento e del design alla fiera di Bergamo: non perdete l’opportunità di partecipare all'evento di riferimento per il pubblico più appassionato che unisce grandi marchi a talenti emergenti.

Manifestazioni
21
Ven
Novembre
h.20:00 / 21:30
Teatro Donizetti Bergamo
Il furioso nell'isola di S. Domingo

All'interno di «Donizetti Opera», in scena sul palco del Teatro Donizetti un melodramma in due atti di Iacopo Ferretti con musica di Gaetano Donizetti.

Teatro
21
Ven
Novembre
h.18:00 / 20:00
laFeltrinelli Libri & Musica Bergamo
The Beatles: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

Continuano gli eventi di «Opera Stories», nell'ambito di «Donizetti Opera», in collaborazione con Feltrinelli Librerie. L’autore Alberto Mario Banti dialogherà con Livio Aragona e Paolo Fabbri, musicologi del Centro Studi della Fondazione Teatro Donizetti.

Incontri
21
Ven
Novembre
h.21:30 / 23:00
Daste Bergamo
The Swing Home Night

Si torna a danzare a ritmo di swing, con un evento che farà vibrare il cuore del pubblico bergamasco (e non solo).

Musica
21
Ven
Novembre
h.22:00 / 23:55
Druso Ranica
Anarchy in Bg

Torna la serata dedicata agli amanti del punk, con un triplo concerto per rivivere le emozioni delle leggende del punk!

Musica

Sabato 22 novembre

A Castione tornano i mercatini di Natale organizzati anche quest’anno da La Bergamasca Eventi e considerati tra i più belli in Italia e in Europa. All’ombra della Regina delle Orobie, grazie alla presenza di oltre quaranta espositori, riprenderà a soffiare la magica atmosfera natalizia, impreziosita da diverse attività per tutta la famiglia. In questo primo weekend sarà presente in piazzale Donizetti anche L’Eco café, la redazione mobile de L’Eco di Bergamo. Volete uno spettacolo che parla al cuore? Sul palco del TNT di Treviglio, oggi e domani, la Compagnia PerpetuoMobile Teatro porterà in scena « Scrooge. Non è mai troppo tardi », uno spettacolo ispirato al classico di Dickens che è capace di commuovere bambini, adulti e intere generazioni.

Preferite altro? Date un’occhiata a questi eventi!

22
Sab
Novembre
h.10:00 / 18:00
Contrada di Castegnone
Sagra dei biligòcc

Torna nella contrada di Castegnone la sagra dei "Biligòcc”, un appuntamento alla riscoperta dei sapori di una volta.

Manifestazioni
22
Sab
Novembre
h.23:00 / 23:55
Live Club Trezzo sull'Adda
Maledetta Nostalgia

Una festa dedicata tutto il meglio del peggio: hit dimenticate, cartoni animati e molto altro. Una notte per piangere insieme!

Musica
22
Sab
Novembre
h.21:00 / 23:50
Ink Club Bergamo
Gotto Esplosivo

Sul palco dell'Ink Club di Bergamo si esibirà «Gotto Esplosivo», gruppo musicale nato nel 2007 a San Giovanni Bianco, capace di far ballare chiunque.

Musica
22
Sab
Novembre
h.15:00 / 18:00
Piazza Martiri della Libertà Clusone
Circobus

Un’area speciale dove la magia del Natale incontra l’allegria del circo! Grandi e piccini potranno divertirsi insieme sperimentando alcuni giochi della scuola di circo: piatti cinesi, diablo, flowerstick, bolle di sapone, pedalò, hula hoop e tanto altro.

Bambini
22
Sab
Novembre
h.15:00 / 17:30
Biblioteca Civica Angelo Mai di Be… Bergamo
Radici e visioni

La Fondazione M° Daniele Maffeis ETS si presenta alla città: un nuovo percorso per valorizzare l’eredità del Maestro e costruire futuro attraverso la musica.

Manifestazioni
22
Sab
Novembre
h.11:00 / 21:00
Spazio Fase Alzano Lombardo
Oriente Day

Oriente Day è il festival all’insegna della scoperta dell’Oriente: spettacoli, conferenze e workshop, un bazar e un’area dedicata al gusto, l’Oriental Street Food.

Manifestazioni

Domenica 23 novembre

A Solto Collina, in una meravigliosa cornice affacciata sul Lago d’Iseo, tornerà oggi il « Mercatino nella Via », con bancarelle natalizie, musica, spettacoli e tante proposte per grandi e bambini. Saranno presenti ben ottanta espositori tra commercianti e hobbisti, che proporranno le loro creazioni a curiosi, bambini e famiglie. Non mancherà anche la possibilità di assaggiare le delizie in vendita, grazie a degustazioni e spizzichi. Se invece preferite passare una domenica all’aria aperta, vi consigliamo un itinerario semplice, ma bellissimo. A pochi chilometri da Alzano Lombardo, la frazione di Olera è infatti pronta a incantare chi passeggerà tra i suoi vicoli ricchi di storia, rivelandosi un ottimo punto di partenza per sentieri immersi nei colori dell’autunno.

Non vi abbiamo convinto?

23
Dom
Novembre
h.17:30 / 18:30
Centro storico Treviglio
Le Chicche Sonore

Il centro storico di Treviglio si illuminerà con l’accensione delle luminarie e i canti natalizi del duo Le Chicche Sonore. A seguire grandi e piccini potranno gustare anche cioccolata calda e il vin brulé.

Musica
23
Dom
Novembre
h.11:00 / 13:00
Ridotto Gavazzeni del Teatro Doniz… Bergamo
The Donizetti Brunch

Per la serie di appuntamenti «Donizetti Off» del Teatro Donizetti, in programma un concerto con musica di Gaetano Donizetti, abbinato a un gustoso brunch.

Musica
23
Dom
Novembre
h.16:00 / 18:00
Cineteatro Verdi Bonate Sopra
Il brutto anatroccolo

Al via la stagione di «Teatro ragazzi» del Teatro Verdi di Bonate Sopra: in scena una rivisitazione della fiaba di Hans Christian Andersen.

Spettacoli
23
Dom
Novembre
h.11:00 / 22:30
Daste Bergamo
Linea

Torna per la seconda volta «Linea», per creare spazi di confronto che educano alla non violenza. Tre giorni di eventi dedicati alla lotta contro la violenza di genere.

Incontri
23
Dom
Novembre
h.10:00 / 18:00
Piazza della chiesa Dossena
CioccolanDossena

Domenica 23 novembre torna la 10 edizione di CioccolanDossena, l'evento in cui la piazza di Dossena si trasforma in luogo ricco di divertimento e delizie a base di cioccolato

Manifestazioni
23
Dom
Novembre
h.16:30 / 18:00
Teatro civico Dalmine
Gli stivali di Amanda

Al Teatro Civico di Dalmine, una storia dal profumo di paglia che parla della difficoltà di diventare grandi e dell'importanza di battersi contro le ingiustizie.

Bambini / Teatro per bambini

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

