Guida agli eventi del weekend (21 – 23 novembre)

Con l’avvicinarsi di fine novembre, Bergamo e la sua provincia entrano nel periodo più vivace dell’anno: le prime atmosfere natalizie iniziano a farsi sentire tra luci, mercatini e iniziative a tema, mentre continuano a spuntare eventi culturali, spettacoli e proposte per il tempo libero che parlano a pubblici diversi. È il momento perfetto per scoprire cosa succede in città e nei dintorni, tra tradizione, creatività e qualche sorpresa inattesa.
Venerdì 21 novembre
Prende il via questa sera il festival letterario « Presente Prossimo ». Ospite della prima serata, al centro culturale Gritti di Ranica, sarà l’avvocata e autrice di romanzi di successo Ester Viola che presenterà il suo lavoro «Voltare pagina». Per Einaudi ha pubblicato «L’amore è eterno finché non risponde» (2016) e «Gli spaiati» (2018): romanzi che raccontano l’amore quando perde l’orientamento ma non la voglia di capire. Con «Voltare pagina» (2023) costruisce invece una bussola di letture: dieci libri per attraversare dieci ferite sentimentali, senza frasi fatte. Preferite un appuntamento da leccarvi i baffi? Se siete amanti della buona cucina bergamasca, non perdete la « Sagra della polenta, brasato e stracotto » al NXT Station: due weekend dedicati alla regina della nostra tradizione con sfiziosi accompagnamenti da gustare. Il programma offrirà piatti tipici preparati con ingredienti freschi e genuini, per vivere un’esperienza gastronomica che celebrerà la cucina locale in tutte le sue varianti.
Se non vi bastano queste idee, ecco altre proposte!
The Beatles: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
Continuano gli eventi di «Opera Stories», nell'ambito di «Donizetti Opera», in collaborazione con Feltrinelli Librerie. L’autore Alberto Mario Banti dialogherà con Livio Aragona e Paolo Fabbri, musicologi del Centro Studi della Fondazione Teatro Donizetti.
Sabato 22 novembre
A Castione tornano i mercatini di Natale organizzati anche quest’anno da La Bergamasca Eventi e considerati tra i più belli in Italia e in Europa. All’ombra della Regina delle Orobie, grazie alla presenza di oltre quaranta espositori, riprenderà a soffiare la magica atmosfera natalizia, impreziosita da diverse attività per tutta la famiglia. In questo primo weekend sarà presente in piazzale Donizetti anche L’Eco café, la redazione mobile de L’Eco di Bergamo. Volete uno spettacolo che parla al cuore? Sul palco del TNT di Treviglio, oggi e domani, la Compagnia PerpetuoMobile Teatro porterà in scena « Scrooge. Non è mai troppo tardi », uno spettacolo ispirato al classico di Dickens che è capace di commuovere bambini, adulti e intere generazioni.
Preferite altro? Date un’occhiata a questi eventi!
Domenica 23 novembre
A Solto Collina, in una meravigliosa cornice affacciata sul Lago d’Iseo, tornerà oggi il « Mercatino nella Via », con bancarelle natalizie, musica, spettacoli e tante proposte per grandi e bambini. Saranno presenti ben ottanta espositori tra commercianti e hobbisti, che proporranno le loro creazioni a curiosi, bambini e famiglie. Non mancherà anche la possibilità di assaggiare le delizie in vendita, grazie a degustazioni e spizzichi. Se invece preferite passare una domenica all’aria aperta, vi consigliamo un itinerario semplice, ma bellissimo. A pochi chilometri da Alzano Lombardo, la frazione di Olera è infatti pronta a incantare chi passeggerà tra i suoi vicoli ricchi di storia, rivelandosi un ottimo punto di partenza per sentieri immersi nei colori dell’autunno.
Non vi abbiamo convinto?
Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!