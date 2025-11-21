Guida agli eventi del weekend (21 – 23 novembre)

Prende il via questa sera il festival letterario « Presente Prossimo ». Ospite della prima serata, al centro culturale Gritti di Ranica, sarà l’avvocata e autrice di romanzi di successo Ester Viola che presenterà il suo lavoro «Voltare pagina». Per Einaudi ha pubblicato «L’amore è eterno finché non risponde» (2016) e «Gli spaiati» (2018): romanzi che raccontano l’amore quando perde l’orientamento ma non la voglia di capire. Con «Voltare pagina» (2023) costruisce invece una bussola di letture: dieci libri per attraversare dieci ferite sentimentali, senza frasi fatte. Preferite un appuntamento da leccarvi i baffi? Se siete amanti della buona cucina bergamasca, non perdete la « Sagra della polenta, brasato e stracotto » al NXT Station: due weekend dedicati alla regina della nostra tradizione con sfiziosi accompagnamenti da gustare. Il programma offrirà piatti tipici preparati con ingredienti freschi e genuini, per vivere un’esperienza gastronomica che celebrerà la cucina locale in tutte le sue varianti.