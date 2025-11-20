Tra muri di pietra e preziose opere d’arte: il fascino discreto di Olera

La mia visita a Olera finisce qui, ma non la mia passeggiata. Dal borgo si possono raggiungere il Canto Basso, il Monte di Nese, la Maresana e altre frazioni nelle vicinanze tramite sentieri molto belli. Io scelgo quello che mi sembra il meno impegnativo, e mi dirigo verso Burro, seguendo il sentiero CAI 532. Il percorso è stupendo, si snoda sulla costa del Monte Colletto tra querceti e qualche castagno. I ricci caduti a terra sono quasi tutti vuoti, ma la luce che penetra tra le fronde degli alberi illuminando le foglie gialle e rossicce è magica. In meno di un’ora, incrociando pochissime persone, sono arrivata a Burro, da dove volendo si raggiungono in un attimo le celeberrime buche di Nese. Io decido di salire tra le poche case dell’abitato, tranquillo nell’aria tiepida del primo pomeriggio e guardato a vista dalla Chiesa di Brumano, altra frazione che si staglia sul versante opposto della valle.