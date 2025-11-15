Nel silenzio del giardino d’inverno la natura rallenta e ci insegna a respirare

L’inverno non è inattività, ma lavoro di manutenzione e osservazione. Si raccolgono i semi delle piante perenni da conservare in luogo asciutto; si puliscono gli attrezzi e si affilano le lame; si riparano i vasi e si verifica il drenaggio dei contenitori. È il momento di ripensare gli spazi, di progettare, di sognare il giardino che verrà. Nel terreno libero si possono interrare i bulbi a fioritura primaverile — tulipani, narcisi, giacinti — e si può coprire la superficie con un leggero strato di compost. Le siepi e i giovani alberi appena messi a dimora vanno protetti con teli traspiranti o frasche. E se arriva la neve, non spazzatela subito: il suo peso leggero isola e protegge, come una coperta di lana.