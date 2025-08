Overtourism e rifiuti, il turismo non si butta via (ma impara a reinventarsi)

Entriamo nel dettaglio, con qualche numero per capirci meglio: nel 2023 in Italia si sono raggiunti i 15.7 kg/ab eq. In pratica, in media, sul territorio italiano il turismo aggiunge quasi 16 kg di rifiuti per abitante equivalente. E, attenzione, non perdiamo la parola chiave: in media. Sì, perché alcune regioni superano di gran lunga la media nazionale: la Valle d’Aosta raggiunge i 72.9 kg/ab eq, seguita dal Trentino-Alto Adige (65.5 kg/ab eq). Stiamo parlando di due regioni non a caso caratterizzate da forte turismo residenziale e alta frequenza di visite giornaliere.