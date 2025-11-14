93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
14 Novembre 2025 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (14 – 16 novembre)

Guida. Da «MADE Film Festival» a «Donizetti Opera 2025», da «Le Tre P» al «Salone del Mobile», passando per il «Villaggio di Natale» di Bergamo e il Trofeo «FAIP-Perrel» di tennis. Ecco i nostri consigli per questo fine settimana

Lettura 2 min.
scritto da Eppen
Siamo a metà novembre e gli ultimi scorci d’autunno stanno lasciando lo spazio alle prime luci natalizie che iniziano a spuntare. Bergamo si prepara così a vivere un fine settimana ricco di appuntamenti: musica, teatro, mercatini e iniziative per chi ha voglia di uscire e respirare… un po’ d’aria di festa. Scopriamo insieme i migliori eventi per i prossimi tre giorni!

Venerdì 14 novembre

Questa sera, a Daste, si chiude il « MADE Film Festival », l’evento dedicato ai corporate movies che vanta oltre venti lavori in concorso e che punta a raccontare il mondo imprenditoriali attraverso immagini, il suo territorio, le persone e i processi. . La sfida è restituire sullo schermo un mosaico di realtà che parla di ricerca, formazione e innovazione, non solo tramate video ma anche attraverso talk, laboratori e momenti di networking. L’ingresso all’evento, ideato dalla Camera di Commercio di Bergamo e realizzato da Lab80 Film, è libero. Da questa sera fino al 30 novembre, Bergamo ospiterà la nuova edizione del « Donizetti Opera 2025 », un ricco calendario musicale che si aprirà al Teatro Donizetti con «Caterina Cornaro» e proseguirà con il dittico «Il campanello» e «Deux hommes et une femme» al Teatro Sociale, insieme a «Il furioso nell’isola di S. Domingo» nuovamente al Donizetti. A questi titoli si affiancheranno concerti, laboratori, incontri e iniziative diffuse tra il cuore della città e Città Alta, in un intreccio di luoghi e linguaggi che restituirà pienamente la vocazione del festival che vuole essere un laboratorio aperto di relazioni e pensieri. L’appuntamento è per questa sera al Teatro Donizetti con la prima di «Caterina Cornaro».

Se non vi bastano queste idee, ecco altre proposte!

14
Ven
Novembre
h.20:45 / 22:30
Auditorium Modernissimo Nembro
L'America di Sergio Leone e dintorni

Musiche, parole e immagini dai grandi film del 1984: un viaggio in cui saremo accompagnati dalla voce di Fabio Santini e dalle note di Michela Pondera e Raffaele Mezzanotti.

Cinema
14
Ven
Novembre
h.21:00 / 23:50
Ink Club Bergamo
Spaca zo tot!

Tornano gli eventi firmati «Spaca zo tot», ovvero il meglio dell'hard rock in ogni sua declinazione sul palco dell'Ink Club. Una serata da non perdere!

Musica
14
Ven
Novembre
h.22:00 / 23:50
DRUSO Ranica
EDDA + Open Act Logan Laugelli Drammatico Trio

In occasione dell'uscita del suo nuovo album Messe sporche, Edda si esibisce in una serata interamente dedicata alla musica.

Musica
14
Ven
Novembre
h.22:00 / 23:55
Daste Bergamo
000 x Longcastle

Per la prima volta al Daste, un nuovo djset firmato 000 e Longcastle. Una un'occasione unica per vivere la vita notturna in uno spazio rigenerato e all'avanguardia.

Musica
14
Ven
Novembre
h.21:00 / 23:00
Palazzetto comunale "PalaFacchetti" Treviglio
The ultimate MJ experience

Un viaggio attraverso il tempo e la musica, durante il quale rivivere i successi intramontabili di Michael Jackson.

Spettacoli
14
Ven
Novembre
h.19:00 / 22:00
NXT Station Bergamo
Sagra dei risotti

Sapori autentici e tradizione nel piatto: scopri la sagra dei risotti! Un viaggio culinario tra le migliori ricette, dall'immancabile risotto ai funghi alle creazioni più originali.

Manifestazioni / Fiere

Sabato 15 novembre

Oggi, alle 11 al CULT! - Auditorium di Piazza della Libertà di Bergamo, andrà in scena « Le Tre P », la produzione firmata da Fabio Comana, frutto della collaborazione, tra Erbamil, Teatro Prova e Pandemonium Teatro, con il sostegno della Fondazione della Comunità Bergamasca in occasione dei suoi primi venticinque anni. L’opera affronterà il tema del dono nelle sue molteplici sfaccettature. Dopo il debutto cittadino, il progetto toccherà diversi centri della provincia, con tappe ad Albino, Treviglio, Zogno e Villongo. Lo spettacolo è a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Alla Fiera di Bergamo non perdete invece il « Salone del Mobile », l’evento che si articolerà in due weekend e che porterà in via Lunga il mondo dell’arredamento e del design, con l’offerta dei grandi marchi e dei talenti emergenti. Oltre all’esposizione, ci saranno eventi, mostre, presentazioni e degustazioni gastronomiche.

Preferite altro? Date un’occhiata a questi eventi!

15
Sab
Novembre
h.10:00 / 19:30
Piazza Donizetti Castione della Presolana
Mercatini di Natale

Dal 15 novembre al 14 dicembre Castione della Presolana ospiterà i mercatini di Natale, tra i più storici della regione. In piazzale Donizetti ci saranno più di 30 espositori con le loro idee regalo uniche, particolari e, soprattutto, handmade.

Manifestazioni
13
Gio
Novembre
h.09:00 / 22:00
The Blank Bergamo
Silenzio

In programma quattro giorni di mostre, performance, talk, proiezioni, visite guidate, studio visit e tanto altro, per celebrare la 15esima edizione del festival «ArtDate».

Manifestazioni
15
Sab
Novembre
h.14:00 / 18:30
Castello di Malpaga Cavernago
Vivi la corte

Tornano gli appuntamenti del Festival «I volti del Romanino. Rabbia e fede». Per l'occasione un viaggio nelle Sale del Castello per immergervi completamente nella vera vita di una corte medioevale.

Visite guidate
15
Sab
Novembre
h.10:00 / 19:00
Corte Sant'Anna Clusone
Mercatini di Natale

Un villaggio di Natale da favola a Clusone: Corte Sant'Anna si trasforma in un luogo incantato! Mercatini, spettacoli e animazioni per grandi e piccini. Non perdete l'occasione di vivere un Natale speciale!

Manifestazioni
15
Sab
Novembre
h.21:00 / 22:00
Teatro civico Dalmine
Superabile

Per la rassegna «C'è un tempo da scoprire», in scena al Teatro Civico di Dalmine uno spettacolo che racconta la disabilità, partendo dalla conoscenza intima delle persone, tutte così diverse e complesse.

Spettacoli
15
Sab
Novembre
h.22:00 / 23:55
Live music club Trezzo sull'Adda
Oasismania Live

Una serata interamente dedicata alla musica e ai più grandi successi dei fratelli Gallagher, organizzata dal fan club della band di Manchester più grande al mondo, in uno dei templi della musica live in Italia.

Musica

Domenica 16 novembre

Torna la magia del Natale nel cuore di Bergamo. Questo week end aprirà infatti il « Villaggio di Natale » con nuovi allestimenti e tante nuove decorazioni. Fino al 28 dicembre, nell’area di Piazzale degli Alpini, troverete quasi trenta casette, tra food, specialità tipiche, abbigliamento invernale, prodotti fatti a mano e tantissime idee regalo. Un’occasione unica per godersi lo spirito del Natale, testando nuove specialità gastronomiche, pattinando sulla pista allestita di fronte all’Urban Center, acquistando regali per i più cari o, semplicemente, facendo una passeggiata, da soli o con qualcuno di speciale, nel cuore della città. Oggi il grande tennis torna protagonista a Bergamo con il Trofeo «FAIP-Perrel» , promosso a Challenger 100. Alla ChorusLife Arena si affronteranno alcuni tra i migliori giocatori del circuito, tra cui Adrian Mannarino, testa di serie numero 1 e principale attrazione del torneo, e il vincitore dell’edizione scorsa, Luca Nardi. Dal torneo bergamasco sono “nati” alcuni dei più grandi campioni del tennis attuali, Sinner in primis.

Non vi abbiamo convinto?

16
Dom
Novembre
h.10:00 / 19:00
Daste Bergamo
La centrale dei dischi

Una mostra e un mercato interamente dedicati al mondo dei vinili e dei CD all'interno della ex centrale elettrica cittadina.

Manifestazioni / Fiere
16
Dom
Novembre
h.11:00 / 13:00
Ridotto Gavazzeni del Teatro Doniz… Bergamo
The Donizetti Brunch

Per la serie di appuntamenti «Donzietti Off» del Teatro Donizetti, in programma un concerto con musica di Gaetano Donizetti, abbinato a un gustoso brunch.

Musica
16
Dom
Novembre
h.14:30 / 16:00
Orto Botanico sez. di Astino Bergamo
Di casa nel bosco

Una passeggiata immersiva verso il Bosco dell'Allegrezza in cui bambini e adulti, guidati da Gloria Ramello, cercheranno le tracce dei suoi abitanti.

Bambini
16
Dom
Novembre
h.16:30 / 18:00
Teatro San Giorgio Bergamo
Un condominio: vicini troppo lontani

Prosegue la rassegna «Giocarteatro» con il debutto di «Un condominio: vicini troppo lontani», spettacolo che narra le vicende di un grande palazzo e del suo piccolo segreto.

Bambini
16
Dom
Novembre
h.16:30 / 18:00
Teatro di Loreto Bergamo
Sgambe sghembe

Prosegue «Il Teatro delle Meraviglie» di Pandemonium Teatro, la stagione teatrale per i più piccoli e le famiglie al Teatro di Loreto. Sul palco Quinta Parete con una figura sola in scena esplora il mondo al contrario.

Bambini / Teatro per bambini
16
Dom
Novembre
h.20:30 / 23:30
Varie sedi Bergamo
Festival delle Foreste

Torna il festival dedicato ai polmoni verdi della terra, alla conoscenza delle foreste del mondo: un progetto che rivolge la propria attenzione agli ambienti forestali e alle loro risorse naturali.

Cinema

