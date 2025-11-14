Guida agli eventi del weekend (14 – 16 novembre)

Questa sera, a Daste, si chiude il « MADE Film Festival », l’evento dedicato ai corporate movies che vanta oltre venti lavori in concorso e che punta a raccontare il mondo imprenditoriali attraverso immagini, il suo territorio, le persone e i processi. . La sfida è restituire sullo schermo un mosaico di realtà che parla di ricerca, formazione e innovazione, non solo tramate video ma anche attraverso talk, laboratori e momenti di networking. L’ingresso all’evento, ideato dalla Camera di Commercio di Bergamo e realizzato da Lab80 Film, è libero. Da questa sera fino al 30 novembre, Bergamo ospiterà la nuova edizione del « Donizetti Opera 2025 », un ricco calendario musicale che si aprirà al Teatro Donizetti con «Caterina Cornaro» e proseguirà con il dittico «Il campanello» e «Deux hommes et une femme» al Teatro Sociale, insieme a «Il furioso nell’isola di S. Domingo» nuovamente al Donizetti. A questi titoli si affiancheranno concerti, laboratori, incontri e iniziative diffuse tra il cuore della città e Città Alta, in un intreccio di luoghi e linguaggi che restituirà pienamente la vocazione del festival che vuole essere un laboratorio aperto di relazioni e pensieri. L’appuntamento è per questa sera al Teatro Donizetti con la prima di «Caterina Cornaro».