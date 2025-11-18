«Scrooge. Non è mai troppo tardi». Il classico di Dickens che arriva al cuore di tutti

MC: Lo spettacolo è stato prodotto nel 2017 e abbiamo cominciato a portarlo nei teatri nello stesso anno. Sta avendo un ottimo successo: quest’anno raggiungeremo le 150 repliche. È un lavoro con undici maschere intere, alcuni inserti di narrazione e viene presentato in quattro lingue, a seconda del Paese in cui ci troviamo. L’idea di partenza è il testo di Dickens che abbiamo “tradotto” in un linguaggio prettamente visuale, come spesso facciamo: si parte da un testo letterario e si arriva a una forma scenica visiva. È una creazione collettiva: i tre attori in scena sono anche co-creatori.