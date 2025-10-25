L’anello del Resegone, un trekking con vista tra Bergamo e Lecco

Un’ultima salitella ci riporta in territorio bergamasco attraverso la Bocca di Palio (1390m). Qui occorre fare attenzione perché è facile sbagliare sentiero. La nostra destinazione è il rifugio Resegone e il sentiero (CAI 587) corre verso Sud in leggera discesa, poco più a destra dell’altro sentiero che scende a valle più diretto e visibile. In poche decine di minuti siamo al rifugio Resegone (1270m). Sono ormai le 14 e la fame sta impossessandosi dei nostri istinti. Proviamo a chiedere ospitalità ai rifugisti e veniamo accolti con grande cordialità e saziati con gli ottimi piatti della tradizione montana. Non è la prima volta che ci fermiamo al rifugio e in ogni occasione i volontari che si avvicendano nella gestione della struttura hanno dimostrato un genuino spirito di accoglienza, senza mai rifiutarci un piatto anche negli orari più inconsueti. Grazie! Rimangono da percorrere gli ultimi chilometri di discesa verso Brumano che volano via con il sorriso nel cuore.