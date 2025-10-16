Un viaggio a Cologno al Serio, il borgo medievale che continua a sorprendere

È una di quelle pigre domeniche di inizio autunno dove nemmeno il meteo sa bene cosa fare. Le nuvole si rincorrono nel vento, schermando il sole tiepido e regalando un brivido a chi ha malauguratamente deciso di uscire senza giacca, mentre chi è ancora in casa non ha molta voglia di alzarsi dal divano. Per fortuna a Bergamo e provincia ci sono diversi modi per evitare la pigrizia post prandiale, qualsiasi sia la condizione atmosferica: uno di questi è la ricorrenza, ogni mese, delle «Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi Medievali» di Pianura da Scoprire, a cui partecipo sempre con molto entusiasmo e che negli anni mi ha permesso di scoprire luoghi a me tanto vicini quanto sconosciuti.