L’autunno colora il monte Guglielmo tra foliage e panorami sui laghi lombardi

Lungo la provinciale che da Marone sale a Zone, all’altezza della contrada Cislano, l’escursionista attento non può lasciarsi sfuggire la vista di uno dei fenomeni geologici più curiosi: le piramidi di Zone, guglie di terra alte fino a 30 metri, sormontate da un masso. Questi pietroni paiono magicamente in equilibrio sul vertice della piramide di terra. In realtà la formazione e la fisionomia di queste piramidi rispondono a precise leggi geologiche: durante la terza glaciazione (glaciazione di Riss), il ghiacciaio dell’Adamello si spinse fino in pianura occupando l’attuale bacino del lago d’Iseo con uno spessore di oltre 600 metri. Quando l’enorme massa di ghiaccio iniziò a ritirarsi, circa 150.000 anni fa, si formò il lago d’Iseo e, nell’area di Zone, il ghiacciaio lasciò un vasto deposito di terreno morenico costituito sia da materiale fine come argilla, limo e sabbia sia da massi e ciottoli più grandi.