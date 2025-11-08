Le baite di Redorta e le sue cascate, un angolo di rara bellezza

La strada ora diviene docile e, dopo circa un chilometro, termina in un piccolo slargo che funge da posteggio di servizio per le abitazioni. Un sentierino conduce alle vicine baite di Redorta (1342m), un angolo di rara bellezza: due piccoli nuclei di casette baciate dal sole, circondate da prati curatissimi e boschetti colorati d’autunno, al cospetto di sua maestà: il Pizzo Redorta. Le case sono di pietra scura locale, mirabilmente ristrutturate e abbellite con vasi di fiori, giardinetti e antichi oggetti della vita pastorale. Nonostante sia la terza domenica d’ottobre e la giornata nuvolosa, le baite sono quasi tutte aperte. Ne approfittiamo per scambiare quattro parole con i proprietari: «Complimenti, sono case ben sistemate e in un posto meraviglioso». Immediata giunge la replica: «Se salivate ieri, con il sole, vi sarebbe piaciuto ancor di più». In effetti con il sole dev’essere magnifico. «Si figuri che nel prato qui sotto stamattina c’era un gruppo di stambecchi». I proprietari sono quasi tutti abitanti dell’alta valle: «Vent’anni fa hanno costruito la strada, in passato si saliva solo a piedi. Le prime baite sono state sistemate trasportando il materiale con l’elicottero».