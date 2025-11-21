Perché non riusciamo a insegnare l’inglese ai bambini

Uno dei problemi è che, per insegnare inglese alla scuola primaria (e non parliamo neanche della scuola dell’infanzia) non è necessario sapere veramente l’inglese. Qui tocca inoltrarsi nel terribile mondo della burocrazia scolastica, e mi scuso in anticipo per eventuali imprecisioni. Da quello che ho ricostruito, per insegnare inglese alla primaria basta avere la certificazione B1. B1 è il livello intermedio basso, quello che in Italia andrebbe raggiunto alla fine del biennio delle superiori: nel parlato si limita a un’esposizione semplice e sommaria, la comprensione dello scritto è per sommi capi. Ci sono poi alcuni insegnanti “specialisti”, che invece hanno una formazione più specifica (ad esempio sono laureati in Lingue) e possono insegnare inglese in più classi.