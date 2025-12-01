Il profumo del Natale. Le molecole che accendono l’atmosfera delle feste

Sono da sempre appassionato di temi scientifici, in particolare spazio ed astronomia, tecnologia, ingegneria, fisica, ed energia. Ho sempre avuto una indole da…

Con l’avvento di dicembre il conto alla rovescia per le feste può ufficialmente iniziare. Cosa cattura al meglio la sensazione di questi giorni così attesi? Certamente ci sono le luci, gli addobbi, i pranzi e le cene con amici e partenti ed il buon cibo. E poi, c’è l’elemento che amalgama tutta questa bellezza: il profumo che pervade strade e case durante le feste. L’aria si fa vettore di aromi dolci, speziati, affumicati e soprattutto inconfondibilmente natalizi. Ecco quindi che il naso si attiva interagendo con queste sostanze chimiche e restituendoci quell’atmosfera di festa così familiare. In questo articolo vi porto a scoprire quel lato bello e sensoriale della chimica, a scoprire quali molecole danno il caratteristico profumo alla cannella, all’anice stellato, alla legna scoppiettante nel camino e molto altro.