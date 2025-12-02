A Valbondione le luci della festa si accendono ai piedi delle Orobie

Nel pomeriggio ci sarà spazio all’energia dello «Snow Volley Snow Party», che animerà il Palazzetto dello Sport grazie all’associazione Giovani. L’inizio dei tornei sarà alle 16, con modalità 4x4 misto, per 12 ore all’insegna del volley e del divertimento (il costume è obbligatorio è ci sarà un premio per il più simpatico!). La sera area food dalle 18 all’1.30 e dj set con dj Robby.