A Valbondione le luci della festa si accendono ai piedi delle Orobie

Chi non ci è cresciuto forse non può immaginare in cosa si trasformi Valbondione in inverno. Meno di mille abitanti sparsi tra borghi che si stringono alle montagne, un silenzio che cambia colore con le stagioni e un senso di appartenenza che resta addosso anche quando si vive lontano. Sotto Natale, però, il paese si apre e le strade si riempiono. Si ritrova il piacere di stare insieme. Il Natale non è solo una festa: è un ritorno, un invito, un modo per allargare la famiglia anche a chi arriva per la prima volta.
Quest’anno Valbondione e le sue frazioni – Fiumenero, Lizzola, Mola, Gavazzo, Dossi – sono pronte ad accogliere residenti, villeggianti e curiosi con un calendario che unisce musica, tradizione, racconti e momenti per tutte le età. Ecco una guida completa per non perdersi il meglio di «Valbondione, una Cascata di note e luce – Natale e dintorni 2025-2026».
Il palinsesto natalizio di Valbondione si aprirà il 6 dicembre con una mattinata dedicata all’arte nerazzurra, grazie all’apertura della mostra sull’Inter del pittore Giorgio Casanova, artista ufficiale dell’Inter Club. La mostra, giunta alla sua seconda edizione, resterà aperta fino al 22 dicembre.
Nel pomeriggio ci sarà spazio all’energia dello «Snow Volley Snow Party», che animerà il Palazzetto dello Sport grazie all’associazione Giovani. L’inizio dei tornei sarà alle 16, con modalità 4x4 misto, per 12 ore all’insegna del volley e del divertimento (il costume è obbligatorio è ci sarà un premio per il più simpatico!). La sera area food dalle 18 all’1.30 e dj set con dj Robby.
Il giorno seguente, 7 dicembre, arriverà il momento più atteso: l’accensione delle luminarie. Dalle 14, piazza Caduti si riempirà dei profumi e dei colori dei mercatini, mentre alle 15.30 la sala polifunzionale accoglierà lo spettacolo di Oreste Castagna di Rai YoYo, accompagnato dal Quintetto Fiati Orobie. Parallelamente in via S. Lorenzo, dove sarà allestito anche un ristoro, il Duo Mazzola darà vita alle «Scene de öna ölta», scene di un Natale passato con i costumi del Novecento. A seguire, alle 17:00, i canti del Coro di Valbondione che introdurranno la grande accensione delle luci natalizie.
«Una Cascata di note» tra dicembre e gennaio
Il cartellone natalizio di Valbondione proseguirà con la rassegna «Una Cascata di note», un itinerario musicale che toccherà le chiese della vallata. Aprirà la rassegna la chiesa di Lizzola il 6 dicembre con il concerto del Maestro Mauro Bolzoni, seguito dal Quartetto d’Archi il 26 dicembre. Seguirà la chiesa Parrocchiale di Valbondione il 24 dicembre con il Coro di Valbondione, il 27 con GhisalBrass, il 30 con il Corpo Musicale di Gromo e il 2 gennaio con la cantante pop dalle venature soul Greta Caserta. Chiuderà la chiesa di Fiumenero il 3 gennaio con il Coro Idica, storico coro di canti alpini di Clusone.
Il 13 dicembre lo scrittore Marco Goisis presenterà il suo libro «Le mie Orobie» con le voci e l’interpretazione di due attori. Il libro, che è una raccolta di storie ambientate nelle valli bergamasche, si apre con un ragazzino che chiede al nonno se ha paura di morire: il nonno risponde col sorriso e inizia a raccontare. «Il dolore nei ricordi lascia segni profondi. Per questo tante storie non sono felici. Ma questo non vuol dire che la vita sia sempre triste»: la citazione, riportata in copertina, riassume il libro, che è arricchito dai disegni di Raffaele Negri.
Il 27 dicembre, alle 21, la sala polifunzionale ospiterà lo spettacolo di Margherita Antonelli, attrice comica e autrice, nota per il suo personaggio della donna delle pulizie che ha conquistato il palco di Zelig. Imperdibile sarà anche l’appuntamento del 3 gennaio con il Soccorso Alpino: «Befane dal Campanile e non solo», uno spettacolo unico che incanterà grandi e piccoli davanti a una discesa di befane, babbi natale ed elfi con tantissimi dolci volanti. A seguire ci sarà la premiazione del concorso dei presepi «Natività tra le vie».
A completare l’atmosfera natalizia laboratori per bambini in biblioteca, natività tra le vie e l’addobbo condiviso realizzato dalla Casa di Riposo. Il Natale, a Valbondione, non è solo un periodo dell’anno: è una tradizione che continua a rinnovarsi grazie alle persone che la rendono viva. Che si arrivi per un giorno o per tutto il periodo delle feste, Valbondione resta un luogo capace di accogliere tutti e far sentire tutti a casa. Vuoi farne parte? Consulta il calendario completo degli eventi sul sito di Turismo Valbondione.