Tra Treviglio e Pagazzano un fine settimana tra giochi e piccoli mondi

Sempre per i più piccoli, ma con lo sguardo rivolto anche a tutori e professionisti del mondo dell’educazione, dalle 9.30 alle 12.30 lo studio multidisciplinare Chicco Blu proporrà giochi e attività a tema emozioni e regolazione emotiva, oltre ad un laboratorio interno rivolto a genitori e insegnanti per imparare a riadattare giochi di uso comune e renderli più inclusivi per bambini con difficoltà o disabilità. Chicco Blu è una realtà nata nel 2016 con la «Stanza di Neuro Psicomotricità» della terapista della neuropsicomotricità Silvia Deponti, coordinatrice ad oggi di un’equipe di dodici professioniste che si occupano di vari ambiti del benessere di famiglie, ragazzi e bambini con attività di psicomotricità, psicologia infantile, logopedia, e in generale di supporto riabilitativo e abilitativo per bambini con difficoltà comportamentali, problemi di regolazione emotiva o disabilità.