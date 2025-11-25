L’Altopiano di Selvino-Aviatico accende la magia del Natale

La prima settimana di dicembre scorrerà tra le bancarelle che sabato 6 accoglieranno anche l’accensione del Natale ad Aviatico: al Parco Alpini, dalle 15.30, un laboratorio creativo aprirà il pomeriggio, seguito dalle 16 da caldarroste, vin brûlé e la vendita di panettoni e pandori a sostegno dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Alle 18.30 si accenderanno le luminarie natalizie, in una celebrazione organizzata dalla Pro Loco di Aviatico in collaborazione con il Gruppo Alpini che unirà le due anime dell’Altopiano in un’unica atmosfera festosa. Sabato 6 dicembre sarà anche il giorno in cui Selvino si adornerà di casette festose: dalle 10 alle 18 prenderanno il via i mercatini natalizi che, da quel momento, diventeranno il cuore pulsante dell’Altopiano. Saranno infatti presenti ogni fine settimana e in tutti i giorni festivi sino all’Epifania e saranno occasione di incontro, di passeggiate tra sapori e manufatti. Un filo conduttore che legherà le settimane dell’Avvento alla chiusura delle feste.