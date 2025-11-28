93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
28 Novembre 2025 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (28 – 30 novembre)

Articolo. Da Lucilla Giagnoni al «Donizetti Opera», dagli eventi di Natale di Lovere e Selvino, passando per «West Bergamo Wine & Friends» e «Mercasolidale». I nostri consigli per questo fine settimana

Lettura 2 min.
scritto da Eppen
Stiamo per vivere l’ultimo weekend di novembre e ormai il conto alla rovescia per Natale è finalmente arrivato. Tra appuntamenti culturali, musica, sapori d’autunno e prime atmosfere luminose in città, il fine settimana si rivela un mix di proposte perfetto per chi vuole staccare la spina e godersi qualche ora fuori casa. Siete pronti? Ecco la nostra selezione degli eventi da non perdere.

Venerdì 28 novembre

Per chi vuole iniziare il weekend con un tuffo nella bellezza, oggi l’Aula Picta del nuovo Museo diocesano Adriano Bernareggi ospita tre repliche della meditazione teatrale di Lucilla Giagnoni, scritta e interpretata proprio davanti alla Pala di San Bernardino del Lotto. « La bellezza infonde gioia » prende vita in tre orari — 16, 18 e 20.45 — e il biglietto, con posti limitati, include la visita guidata al Bernareggi al termine dello spettacolo e un ingresso valido 24 ore all’intero complesso museale. Gli appassionati di lirica, invece, trovano questa sera nel cartellone del « Donizetti Opera » un doppio appuntamento al Teatro Sociale: in scena ci sarà infatti il dittico di atti unici «Il campanello» e «Deux Hommes et une femme». A completare l’immersione nel mondo del compositore, ci penserà «Donizetti, ritratto in piedi», un percorso speciale tra partiture autografe, oggetti personali, strumenti, quadri e statue, animati dalla guida esperta del prof. Paolo Fabbri. Un’occasione preziosa per scoprire — o riscoprire — il genio bergamasco sotto una luce nuova.

28
Ven
Novembre
h.21:00 / 23:50
Ink Club Bergamo
DJ Gruff

Torna dal vivo a Bergamo, sul palco dell'Ink Club, DJ Gruff, produttore, rapper e turntablist instancabile, icona della storia dell'hip hop italiano.

Musica
28
Ven
Novembre
h.20:45 / 22:30
Auditorium A.M. Mozzoni Mozzo
La strada racconta di Andrea Mattei

Per la rassegna «Passo dopo Passo autunno 2025», un incontro con il giornalista sportivo Andrea Mattei, che racconterà delle sue esperienze nei viaggi a piedi.

Incontri
28
Ven
Novembre
h.20:30 / 22:30
Teatro Sant'Andrea Bergamo
PLAY: AUDIO_IMAGE.EXE

Dal 7 novembre al 5 dicembre, il Teatro Sant’Andrea di Bergamo ospita «Entropia», rassegna di musica contemporanea. In programma un percorso immersivo tra pittura, musica e videoarte.

Musica
28
Ven
Novembre
h.20:00
Live club di Trezzo Trezzo sull'Adda
Lupii Lui Calancea

Sul palco del Live Club di Trezzo sull'Adda, la collaborazione di successo Lupii Lui Calancea e le Sorelle Osoianu.

Musica
28
Ven
Novembre
h.20:30 / 22:30
Sala Consigliare del Comune Alzano Lombardo
Dario Voltolini

Prosegue il festival letterario «Presente Prossimo»: ospite della serata il narratore eclettico, autore di racconti, romanzi, radiodrammi e testi teatrali che presenta il suo ultimo libro, «Invernale».

Letteratura
28
Ven
Novembre
h.20:30 / 22:00
Cinema Trieste Zogno
Le Tre P

In occasione del 25esimo anniversario dalla sua creazione, la Fondazione della Comunità Bergamasca festeggia con uno spettacolo teatrale dai toni ironici e leggeri, che intreccia riflessione, emozione e divertimento.

Spettacoli

Se non vi bastano queste idee, ecco altre proposte!

Sabato 29 novembre

Da oggi Selvino dà ufficialmente il via alla sua stagione più incantata: alle 10 riaprono infatti le porte della Casa Vacanze di Babbo Natale, allestita nella suggestiva villa centenaria di via Generale Osio. Dopo il successo dello scorso anno — oltre cinquemila visitatori, di cui duemila bambini — l’Altopiano Selvino-Aviatico rilancia con un calendario fittissimo di appuntamenti che, grazie alla nuova Pro Loco e all’assessorato al Turismo, accompagnerà grandi e piccoli fino all’Epifania. Un percorso che intreccia tradizione e novità, spettacolo e intimità, per un Natale diffuso che promette di stupire. Non è da meno Lovere, che da oggi a martedì 6 gennaio 2026 torna a trasformarsi ne « Il Borgo della Luce ». Le proiezioni artistiche e scenografiche illumineranno ogni sera il cuore del paese — da Piazza Tredici Martiri alla facciata dell’Accademia Tadini, da Piazza Garibaldi a Piazza Vittorio Emanuele II — creando quell’atmosfera magica che da anni incanta visitatori e residenti. Un viaggio visivo che regala nuove prospettive su uno dei borghi più belli d’Italia.

Preferite altro? Date un’occhiata a questi eventi!

29
Sab
Novembre
h.15:00 / 18:00
Piazza Martiri della Libertà Clusone
Circobus

Un’area speciale dove la magia del Natale incontra l’allegria del circo! Grandi e piccini potranno divertirsi insieme sperimentando alcuni giochi della scuola di circo: piatti cinesi, diablo, flowerstick, bolle di sapone, pedalò, hula hoop e tanto altro.

Bambini
29
Sab
Novembre
h.16:00 / 17:30
Cineteatro Gavazzeni Seriate
Pimpa - Il Musical A Pois

Al cineteatro Gavazzeni di Seriate, un musical per celebrare il cinquantesimo anniversario di uno dei personaggi più iconici dell'infanzia di molti: la Pimpa di Altan.

Spettacoli
29
Sab
Novembre
h.10:00 / 18:00
Centro sportivo comunale Azzano San Paolo
Mostra Felina Internazionale TICA

Sabato 29 e domenica 30 novembre si svolgerà, al centro sportivo di Azzano San Paolo, la Mostra Felina Internazionale TICA, una tra le più grandi dell'anno, che vedrà esposti circa 200 gatti

Manifestazioni
29
Sab
Novembre
h.08:30 / 16:00
Bergamo e Val Seriana Bergamo
Rievocazione Storica Coppa della Presolana

Il Club Orobico Auto Moto d’Epoca annuncia la 15esima Rievocazione Storica Coppa della Presolana - Trofeo Banca Patrimoni Sella, in programma per i giorni 29 e 30 novembre.

Manifestazioni
29
Sab
Novembre
h.17:30 / 20:30
Palazzo Moroni Bergamo
Visita guidata serale con degustazione

Palazzo Moroni propone un'apertura serale straordinaria delle sale al piano nobile, visitabili in due turni guidati. La visita si concluderà con una degustazione esclusiva.

Visite guidate
29
Sab
Novembre
h.20:30 / 22:30
Chiesa di Santa Maria Annunciata Bienno
Una voce per Romanino

Un viaggio nella musica antica, tra le suggestioni e i colori del rinascimento e del barocco. Nella Chiesa di S. Maria Annunciata di Bienno giunge il festival diffuso «Lungo la via del Romanino», per scoprire il Maestro del Cinquecento bresciano.

Musica

Domenica 30 novembre

Gli amanti del buon vino hanno un appuntamento imperdibile nel weekend con la quarta edizione di « West Bergamo Wine & Friends », in programma sabato 29 e domenica 30 novembre al Museo del Falegname «Tino Sana». Due giorni (sabato 29 e domenica 30) pensati per scoprire — calice alla mano — i grandi vini della provincia, incontrare le cantine locali e valorizzare la cultura vitivinicola bergamasca. Un’occasione che permette anche di esplorare il Museo del Falegname in ogni suo angolo, tra percorsi di degustazione e i 30 produttori presenti al festival. Domenica 30 novembre Paladina si anima invece con « Mercasolidale », che dalle 9 alle 18 trasformerà il centro del paese in un vero villaggio natalizio diffuso, da piazza Vittorio Veneto a piazza Italia passando per via Libertà e via Ossanesga. Non un semplice mercatino, ma l’evento inaugurale delle festività e parte del «Festival dei Territori dei Colli e del Brembo». Tra scenografie luminose, bancarelle artigiane, prodotti locali e un trenino gratuito diretto al borgo di Sombreno, Paladina diventa la porta d’accesso a un itinerario lento e sostenibile, dove il Natale incontra la cultura e le eccellenze del territorio.

Non vi abbiamo convinto?

30
Dom
Novembre
h.09:00 / 18:00
Centro storico di Scanzorosciate Scanzorosciate
Il villaggio di Natale

Nelle Terre del Vescovado, a Scanzorosciate si aspetta insieme il Natale con musica e attività per i bambini. Le casette natalizie vi delizieranno con le loro prelibatezze e saranno un'occasione per trovare i regali da mettere sotto l'albero.

Manifestazioni
30
Dom
Novembre
h.10:00 / 18:00
Via Martiri della Libertà Zogno
CastagnAMO

A chiusura della rassegna culturale e gastronomica «Sapori&Cultura - cibi e cultura del territorio», torna «CastagnAmo», una giornata dedicata ai sapori autunnali con espositori del territorio.

Manifestazioni
30
Dom
Novembre
h.18:00 / 20:00
Druso Ranica
Mercanti di Liquore

I Mercanti di Liquore presentano al Druso il loro nuovo album «Non ci troverete mai», una dichiarazione di appartenenza a una cultura orgogliosamente marginale e periferica.

Musica
30
Dom
Novembre
h.21:00 / 23:30
ChorusLife Bergamo
Luca Bizzarri

Sul palco di ChorusLife arriva Luca Bizzarri con lo spettacolo «Non hanno un dubbio» dedicato alla comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, il costume e il malcostume di un nuovo millennio.

Spettacoli
30
Dom
Novembre
h.16:30 / 18:30
Centro storico Palosco
Palosco e... la Magia del Natale!

Palosco si prepara ad accogliere il Natale con una serie di eventi nel palinsesto "Palosco e... La Magia del Natale" che renderanno il paese un luogo ancora più incantato.

Manifestazioni
30
Dom
Novembre
h.16:30 / 18:00
Teatro degli Storti Alzano Lombardo
I tre porcellini

Continua «Il Teatro delle Meraviglie» di Pandemonium Teatro, la stagione teatrale per i più piccoli e le famiglie al Teatro degli Storti. Sul palco Pandemonium Teatro con la storia dei tre porcellini.

Bambini / Teatro per bambini

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

