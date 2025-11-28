Guida agli eventi del weekend (28 – 30 novembre)

Gli amanti del buon vino hanno un appuntamento imperdibile nel weekend con la quarta edizione di « West Bergamo Wine & Friends », in programma sabato 29 e domenica 30 novembre al Museo del Falegname «Tino Sana». Due giorni (sabato 29 e domenica 30) pensati per scoprire — calice alla mano — i grandi vini della provincia, incontrare le cantine locali e valorizzare la cultura vitivinicola bergamasca. Un’occasione che permette anche di esplorare il Museo del Falegname in ogni suo angolo, tra percorsi di degustazione e i 30 produttori presenti al festival. Domenica 30 novembre Paladina si anima invece con « Mercasolidale », che dalle 9 alle 18 trasformerà il centro del paese in un vero villaggio natalizio diffuso, da piazza Vittorio Veneto a piazza Italia passando per via Libertà e via Ossanesga. Non un semplice mercatino, ma l’evento inaugurale delle festività e parte del «Festival dei Territori dei Colli e del Brembo». Tra scenografie luminose, bancarelle artigiane, prodotti locali e un trenino gratuito diretto al borgo di Sombreno, Paladina diventa la porta d’accesso a un itinerario lento e sostenibile, dove il Natale incontra la cultura e le eccellenze del territorio.