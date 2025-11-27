I film da non perdere del momento: Pálmason, Safdie, Guadagnino e i Dardenne

Ma che cosa racconta «L’amore che rimane»? Forse nulla, forse tutto. Come ci ha abituati il cinema di Pálmason, è un racconto di realtà: lucida, fredda, contraddittoria, fatta di drammi e di un presente che scivola via veloce. Eppure, allo stesso tempo, capace di accendersi di magia e meraviglia, catturando l’invisibile, il fragile, l’irripetibile in uno sguardo, in un gesto di dolcezza. Il regista non cerca colpi di scena spettacolari: preferisce costruire il proprio racconto attraverso sguardi misurati, gesti quotidiani, momenti di tenerezza e fragilità che rivelano – con estrema delicatezza – la complessità di una famiglia che cambia, e con essa la sua idea di casa, amore, legami. In questa prospettiva, emerge la capacità di trasformare il quotidiano in cinema di grande profondità, tessendo un racconto che sembra minimale e invece vibra di complicità, nostalgia, malinconia e speranza. Ogni inquadratura è misurata, ogni gesto dei personaggi è carico di significato. I figli, osservatori quasi silenti, diventano specchi della fragilità umana, del modo in cui la vita continua anche quando le strutture familiari cambiano. E il fatto che Pálmason scelga di lavorare con i propri figli come attori, aggiunge uno strato ulteriore di autenticità: ciò che vediamo sullo schermo è vita e cinema nello stesso tempo, ed è questa fusione a renderlo così straordinario. Quasi che a essere messa in scena fosse la vita del regista e allo stesso tempo la nostra, quella di tutti. Come solo il grande cinema sa fare.