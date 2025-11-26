Un sipario che unisce. Il Teatro Verdi di Bonate Sopra porta la cultura al centro della comunità

Forte, intimo, disarmante e necessario. È «Muti», lo spettacolo della regista Silvia Briozzo, che porta in scena tre uomini allo specchio, tra tenerezza e vergogna, desideri e offese, per riflettere sulla sofferenza e della diseguaglianza creata dal sistema patriarcale. «In scena i maschi si mettono in discussione, con le loro fragilità e difficoltà, ma attenzione, non è uno spettacolo contro di loro, è contro una cultura macchiata di violenza, in cui gli uomini stessi soffrono e non si possono concedere di essere loro stessi fino in fondo» spiega la regista, parlando di questa proposta che non fa sconti e che sceglie un linguaggio molto diretto. «Quello che porteremo in scena è uno spettacolo con picchi di presa di coscienza e rabbia, di cadute e discese all’infermo su cosa vuol dire essere maschio – continua Briozzo – Non vogliamo dare un’interpretazione, ma mostrare quegli uomini che si mettono veramente a nudo, facendo sì che questo parli alle persone nel pubblico».