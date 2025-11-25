Mercatini di Natale a Castione: neve, artigiani e record di visitatori nel primo weekend

La coltre bianca che indorava tutto il paesaggio circostante, dalle vette delle montagne sino ai tetti delle case in paese, unita al cielo limpidissimo, ha fatto da cornice ideale al primo fine settimana dei mercatini di Natale di Castione della Presolana. Il taglio del nastro di sabato alle 15 ha dato ufficialmente il via alla 23esima edizione della manifestazione, che si conferma tra le più attrattive a livello provinciale e non solo. Trentotto espositori, distribuiti tra piazza Donizetti e la piazzetta antistante le ex scuole elementari di Dorga, propongono ogni tipo di merce, dal cibo alle creazioni artigianali, con un occhio di riguardo per le tipicità orobiche.
Tantissime persone hanno visitato nelle prime due giornate i mercatini, che continueranno in piazza Donizetti per cinque fine settimana consecutivi, sino al 21 dicembre. Le casette nella piazzetta di Dorga, invece, resteranno allestite anche per tutto il periodo delle vacanze natalizie, fino all’Epifania. Sia nella giornata di sabato sia di domenica, al centro della piazza dei mercatini, insieme al palco per gli eventi e alla giostra, è stato presente anche lo stand de L’Eco cafè: sono state numerose le persone che si sono avvicinate per gustare una tazza di caffè o cioccolata, offerta da Caffè Poli, o per sottoscrivere un abbonamento a prezzo scontato a L’Eco di Bergamo o al mensile Orobie.
«Quest’anno abbiamo aumentato il numero di casette. Abbiamo selezionato espositori di qualità, evitando doppioni», ha spiegato Daniele Archetti, che con la sua Bergamasca eventi organizza per la seconda edizione consecutiva i mercatini. Presenti all’inaugurazione anche il sindaco di Castione Samantha Tagliaferri, insieme ad altri primi cittadini dei paesi vicini, il presidente della Comunità montana Val Seriana Giampiero Calegari, il presidente di Promoserio Marco Migliorati e il consigliere regionale Michele Schiavi, oltre al comandante dei carabinieri di Clusone Maurizio Guadalupi. Insieme ai mercatini, è stata inaugurata anche la Casa di Babbo Natale, allestita nel palazzetto Donizetti. Ha fatto le sue prime corse anche il Trenino della Presolana, che fa da spola tra il centro di Castione e i mercatini.