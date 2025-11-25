Mercatini di Natale a Castione: neve, artigiani e record di visitatori nel primo weekend

Tantissime persone hanno visitato nelle prime due giornate i mercatini, che continueranno in piazza Donizetti per cinque fine settimana consecutivi, sino al 21 dicembre. Le casette nella piazzetta di Dorga, invece, resteranno allestite anche per tutto il periodo delle vacanze natalizie, fino all’Epifania. Sia nella giornata di sabato sia di domenica, al centro della piazza dei mercatini, insieme al palco per gli eventi e alla giostra, è stato presente anche lo stand de L’Eco cafè: sono state numerose le persone che si sono avvicinate per gustare una tazza di caffè o cioccolata, offerta da Caffè Poli, o per sottoscrivere un abbonamento a prezzo scontato a L’Eco di Bergamo o al mensile Orobie.