A Grone apre il Museo delle Arti e dei Mestieri. Quattro giorni di eventi per scoprire la Val Cavallina

Sabato 6 dicembre, alle 16 presso il Palazzetto dello Sport, il convegno «Tre Torri: la storia della Comunità di Grone e delle sue frazioni» porrà al centro l’architettura come documento storico. Le torri, insieme alle cascine, ai nuclei rurali e alle colonie elioterapiche dei Colli di San Fermo, sono infatti testimoni delle trasformazioni economiche e sociali che hanno segnato il territorio. Studiosi, architetti e docenti – tra cui il professor Mario Suardi, l’architetto Alberto Bianchi, il professor Mario Sigismondi, la professoressa Mariangela Piziali e l’architetto Marco Zappella – ne offriranno una lettura approfondita, legata alla vita comunitaria. Particolarmente significativo sarà il riferimento al catasto lombardo-veneto, documento prezioso per ricostruire con precisione il tessuto sociale del passato: attraverso mappe e registri emergono spostamenti familiari, distribuzioni delle proprietà, forme di coltivazione e attività produttive. Il paesaggio attuale, in questa prospettiva, non è un insieme casuale di edifici e terreni, ma il risultato di scelte, equilibri e fatiche sedimentate nel tempo.