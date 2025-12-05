93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
5 Dicembre 2025 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (5-8 dicembre)

Guida. Dall’inizio della Stagione di Prosa del Donizetti a «Anastasia il Musical», dagli eventi di Santa Lucia del Comune di Bergamo, passando per i mercatini dei comuni delle Terre del Vescovado. Ecco i nostri consigli per questo fine settimana

Finalmente dicembre! L’ultimo mese dell’anno inizia con un weekend lungo e quale migliore occasione per godersi un po’ di tempo libero in giro per la nostra provincia. Tra mercatini natalizi, concerti e spettacoli, avrete a disposizione un ventaglio di eventi per abbracciare lo spirito del Natale. Siete pronti?

Venerdì 5 dicembre

Iniziamo con un po’ di teatro: la Chorus Life Arena ospita uno dei musical più attesi e apprezzati dell’anno. «Anastasia il Musical», diretto dal regista Federico Bellone, racconta le vicende di Anya, una giovane orfana che scopre di essere l’unica erede della famiglia reale russa. Un’avventura all’insegna della ricerca della verità, che sarà protagonista di tutto il weekend dell’Arena, con un doppio appuntamento sabato 6 dicembre. Nel caso in cui siate alla ricerca di uno spettacolo più intimo, «Muti» è quello che fa per voi. Diretto da Silvia Briozzo, lo spettacolo andrà in scena al Teatro Verdi di Bonate Sopra, con una riflessione intensa sul tema della maschilità violenta e delle sue sfumature. Un fenomeno complesso e sempre più attuale, che merita di essere analizzato e combattuto.

Se non vi bastano queste idee, ecco altre proposte!

5
Ven
Dicembre
h.19:00 / 22:00
NXT Station Bergamo
Sagra dello Zola e del Bollito

Se siete amanti della buona cucina bergamasca, non perdete la sagra al NXT Station! Due weekend dedicati ai piatti della nostra tradizione con sfiziosi accompagnamenti da gustare!

Manifestazioni
5
Ven
Dicembre
h.20:30 / 22:00
CineTeatro L’Isola Villongo
Le Tre P

In occasione del 25esimo anniversario dalla sua creazione, la Fondazione della Comunità Bergamasca festeggia con uno spettacolo teatrale dai toni ironici e leggeri, che intreccia riflessione, emozione e divertimento.

Spettacoli
5
Ven
Dicembre
h.14:30 / 22:30
Il borgo dei Cigni Spinone al Lago
Pista di Pattinaggio

Torna a Spinone al Lago l'amata pista di pattinaggio, un'attrazione adatta a tutti e perfetta per entrare nell'atmosfera invernale e natalizia.

Manifestazioni
5
Ven
Dicembre
h.18:00 / 20:00
laFeltrinelli Libri & Musica Bergamo
Il nuovo grande gioco

Nella sede di Bergamo di Feltrinelli ospite Gianni Vernetti che presenterà «Il nuovo grande gioco», edito da Solferino, e dialogherà con Giorgio Gori, ex sindaco di Bergamo.

Incontri
5
Ven
Dicembre
h.20:30 / 23:00
Auditorium Comunale Terno d'Isola
Cioccolato Terapia

Un evento dedicato al cioccolato e alle sue declinazioni in letteratura. Verrà raccontata la storia del cioccolato e la lunga strada che ha fatto per giungere sulle nostre tavole.

Incontri
5
Ven
Dicembre
h.20:45 / 23:00
Teatro Mons. Tomasini Clusone
Robin Hood - Una speranza per Sherwood

L’oratorio di Clusone presenta uno spettacolo con testi e musiche inedite, nell'ambito del concorso «Su il sipario!», un'iniziativa per accompagnare giovani e adulti nel percorso del Giubileo.

Spettacoli

Sabato 6 dicembre

Inizia questo fine settimana la stagione di Prosa al Teatro Donizetti, con una della più celebri commedie del comico Gilberto Govi, reinterpretato dal regista Tullio Solenghi. «Pignasecca e Pignaverde» è uno spettacolo dai toni irriverenti, che promette di far ridere con battute e scenette memorabili e iconiche. Due ore di divertimento che andranno in scena al Donizetti fino al 14 dicembre.

Al via anche la rassegna dedicata a «Santa Lucia» del Comune di Bergamo. Una fitta serie di eventi per prepararsi all’arrivo della Santa più amata dai bambini. Dai laboratori al Civico Museo Archeologico, agli spettacoli a tema nei teatri cittadini. Oltre venti eventi che vogliono essere una festa diffusa e celebrare una ricorrenza che è ormai parte integrante della nostra tradizione. Specialmente dai più piccoli. La rassegna proseguirà per tutta la settimana, per poi terminare domenica 14. Non dimenticate di controllare la nostra agenda per scoprire tutto il programma!

Preferite altro? Date un’occhiata a questi eventi!

6
Sab
Dicembre
h.10:00 / 22:00
Centro storico - Iseo Iseo
Natale con Gusto

Torna ad Iseo «Natale con Gusto», una festa di luci, colori, musica e sapori nella quale rivivere il Natale di un tempo, ma anche una caratteristica vetrina per i piccoli produttori locali e per gli artigiani del territorio.

Manifestazioni
6
Sab
Dicembre
h.10:30 / 17:15
Teatro di Loreto Bergamo
Casa

Pandemonium Teatro presenta «Piccolo è bello», una rassegna teatrale per i piccoli cittadini dell'oggi. In programma uno spettacolo con la Compagnia La Baracca Testoni Ragazzi.

Bambini / Teatro per bambini
6
Sab
Dicembre
h.16:00 / 17:30
Palazzo Moroni Bergamo
Aspettando Santa Lucia

In occasione della tradizionale festa di Santa Lucia, un evento particolarmente atteso a Bergamo, Palazzo Moroni propone una speciale visita guidata dedicata alle famiglie.

Bambini / Esperienze per bambini
6
Sab
Dicembre
h.16:00 / 23:30
Palazzetto dello sport Valbondione
Snow Volley Snow Party

12 ore di volley! Un torneo misto con premio al costume più simpatico, per una serata all'insegna dello sport, della musica e, soprattutto, del divertimento.

Manifestazioni
6
Sab
Dicembre
h.19:00 / 22:30
ChorusLife Bergamo
Urban Après-Ski

A Piazza del Sagittario arriva l’atmosfera di montagna, ma senza salire in quota. Un dj set frizzante a cura di Radio Number One.

Manifestazioni
6
Sab
Dicembre
h.21:00 / 23:00
Teatro civico Dalmine
Lo spettacolo di Ballantini

Per «ComicoTeatro», all'interno della rassegna culturale «C'è un tempo da scoprire», sul palcoscenico del Teatro Civico di Dalmine uno spettacolo di Dario Ballantini.

Spettacoli

Domenica 7 dicembre

Natale è sempre più vicino e le Terre del Vescovado vogliono prepararsi nel migliore dei modi: a Scanzorosciate, a Brusaporto e a San Paolo d’Argon troverete bancarelle, laboratori creativi, attività per i più piccoli e l’ispirazione per gli ultimi regali di Natale. A Seriate, nel frattempo, stand di artigianato in piazza Donatori di Sangue si alterneranno a laboratori artistici ed esibizioni teatrali nelle vie del paese.

Tradizione vuol dire anche ricordo. E a Valbondione lo sanno benissimo. Domenica pomeriggio le vie del paese e i suoi abitanti cambieranno faccia, cercando di ricreare i travestimenti e le ambientazioni di un villaggio natalizio di inizio Novecento. «Una Cascata di Luce» è l’occasione per ricordare il passato e festeggiare insieme l’arrivo delle feste.

Non vi abbiamo convinto?

7
Dom
Dicembre
h.09:00 / 22:00
Daste Bergamo
Col Cavolo - Il vegan che non ti aspetti!

Torna la quarta edizione natalizia del festival vegano per immergersi, conoscere, curiosare, scoprire tutto ciò che gravita attorno alla scelta vegan: market, cucina con proposte 100% veg (anche senza glutine), incontri, proiezioni e concerti.

Manifestazioni
7
Dom
Dicembre
h.10:00 / 18:00
DRUSO BERGAMO Ranica
Flea Market Christmas Edition

Mercatino del fatto a mano, riciclo di materiali usati, arte, illustrazione e vintage. Un’intera giornata tra creatività, musica, food & drinks, workshop e tanto altro.

Manifestazioni / Mercatini
7
Dom
Dicembre
h.15:00 / 17:00
Casa del Parco Oglio Nord Torre Pallavicina
Un Natale al naturale

Alla Casa del Parco Oglio Nord, un laboratorio creativo per realizzare ghirlande natalizie. Due ore in un'atmosfera magica all'insegna della creatività.

Handmade
7
Dom
Dicembre
h.16:30 / 17:30
Teatro San Giorgio Bergamo
La lanterna di Santa Lucia

Lucia è la Santa della luce, però i suoi occhi non vedono... e allora come fa a consegnare i regali a tutti i bambini? Prosegue la rassegna «Giocarteatro» organizzata da Teatro Prova.

Bambini / Teatro per bambini
7
Dom
Dicembre
h.09:00 / 19:00
Centro di Mapello Mapello
Mercatini di Natale

Mapello si illumina di atmosfera natalizia con i mercatini di Natale! Bancarelle, musica, caldarroste, vin brulé, zampognari e tanto altro.

Manifestazioni
7
Dom
Dicembre
h.10:30 / 12:30
GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e … Bergamo
Domenica al Museo. Speciale Ten

Una visita guidata per conoscere da vicino «TEN», la mostra di Atelier dell’Errore che ripercorre i momenti chiave della loro ricerca artistica degli ultimi dieci anni. Un'attività per adulti inserita nel palinsesto di eventi di GAMeC.

Visite guidate

Lunedì 8 dicembre

Il weekend lungo ci darà la possibilità di goderci maggiormente l’atmosfera natalizia che, ormai, ha invaso le nostre case. D’altronde, il giorno dell’Immacolata non è il termine ultimo per completare l’albero di Natale e il presepe? Ma anche fuori dalle nostre dimore, edifici, scorci e vie di Bergamo e provincia si sono colorate di quella magia che solo il Natale è in grado di creare. Il centro storico di Ambivere ospiterà come da tradizione i Mercatini di Natale, con prodotti artigianali, caldarroste, vin brulè e tanti punti ristoro. A Palosco i più piccoli potranno vivere un altro momento magico, tipico di questo periodo: la consegna della Letterina per Santa Lucia, in programma a partire dalle 14 nell’omonima Chiesetta.

Qui sotto vi lasciamo qualche altro spunto e consiglio:

8
Lun
Dicembre
h.16:30 / 18:00
Teatro civico Dalmine
Il bosco delle storie di Natale

Per la rassegna «C'è un tempo da scoprire», uno spettacolo Teatrale di Natale per bambini e famiglie con la compagnia Drogheria Rebelot.

Spettacoli
8
Lun
Dicembre
h.16:00 / 18:00
Centro storico Ponte San Pietro
Accensione del presepe sul fiume con Folk Svaghen Band

Preparati a vivere un pomeriggio ricco di emozioni e atmosfera natalizia nel cuore della città! Un doppio appuntamento imperdibile per grandi e piccini.

Musica
8
Lun
Dicembre
h.09:00 / 19:00
Centro di San Giovanni Bianco San Giovanni Bianco
Mercatini di Natale di San Giovanni Bianco

In occasione dell'arrivo del Natale, una giornata intera dedicata allo shopping, all'intrattenimento e alla solidarietà per grandi e piccini.

Manifestazioni
8
Lun
Dicembre
h.09:00 / 18:00
Azienda Agricola Il castelletto Scanzorosciate
Festa della FettUnta

In occasione della dodicesima edizione della festa, sarà possibile assaggiare il nuovo Olio Extravergine di Oliva, accompagnato da una fetta di pane "FettUnta".

Food / Rassegna
8
Lun
Dicembre
h.10:00 / 12:00
Bergamo Alta Bergamo
Caccia al testimone

In occasione di «Produzioni Ininterrotte», il festival dedicato alla letteratura del lavoro, c’è un modo nuovo per scoprire piccoli tesori nascosti della provincia di Bergamo: i tour letterari! Appuntamento alla scoperta di Bergamo Alta.

Visite guidate
8
Lun
Dicembre
h.14:30 / 18:00
Comune Villa di Serio
Aspettando Natale

In occasione delle feste natalizie, un pomeriggio di eventi a Villa di Serio in collaborazione con la Compagnia del Re Gnocco.

Manifestazioni

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

