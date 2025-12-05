Guida agli eventi del weekend (5-8 dicembre)

Il weekend lungo ci darà la possibilità di goderci maggiormente l’atmosfera natalizia che, ormai, ha invaso le nostre case. D’altronde, il giorno dell’Immacolata non è il termine ultimo per completare l’albero di Natale e il presepe? Ma anche fuori dalle nostre dimore, edifici, scorci e vie di Bergamo e provincia si sono colorate di quella magia che solo il Natale è in grado di creare. Il centro storico di Ambivere ospiterà come da tradizione i Mercatini di Natale, con prodotti artigianali, caldarroste, vin brulè e tanti punti ristoro. A Palosco i più piccoli potranno vivere un altro momento magico, tipico di questo periodo: la consegna della Letterina per Santa Lucia, in programma a partire dalle 14 nell’omonima Chiesetta.