Guida agli eventi del weekend (5-8 dicembre)

Finalmente dicembre! L’ultimo mese dell’anno inizia con un weekend lungo e quale migliore occasione per godersi un po’ di tempo libero in giro per la nostra provincia. Tra mercatini natalizi, concerti e spettacoli, avrete a disposizione un ventaglio di eventi per abbracciare lo spirito del Natale. Siete pronti?
Venerdì 5 dicembre
Iniziamo con un po’ di teatro: la Chorus Life Arena ospita uno dei musical più attesi e apprezzati dell’anno. «Anastasia il Musical», diretto dal regista Federico Bellone, racconta le vicende di Anya, una giovane orfana che scopre di essere l’unica erede della famiglia reale russa. Un’avventura all’insegna della ricerca della verità, che sarà protagonista di tutto il weekend dell’Arena, con un doppio appuntamento sabato 6 dicembre. Nel caso in cui siate alla ricerca di uno spettacolo più intimo, «Muti» è quello che fa per voi. Diretto da Silvia Briozzo, lo spettacolo andrà in scena al Teatro Verdi di Bonate Sopra, con una riflessione intensa sul tema della maschilità violenta e delle sue sfumature. Un fenomeno complesso e sempre più attuale, che merita di essere analizzato e combattuto.
Sabato 6 dicembre
Inizia questo fine settimana la stagione di Prosa al Teatro Donizetti, con una della più celebri commedie del comico Gilberto Govi, reinterpretato dal regista Tullio Solenghi. «Pignasecca e Pignaverde» è uno spettacolo dai toni irriverenti, che promette di far ridere con battute e scenette memorabili e iconiche. Due ore di divertimento che andranno in scena al Donizetti fino al 14 dicembre.
Al via anche la rassegna dedicata a «Santa Lucia» del Comune di Bergamo. Una fitta serie di eventi per prepararsi all’arrivo della Santa più amata dai bambini. Dai laboratori al Civico Museo Archeologico, agli spettacoli a tema nei teatri cittadini. Oltre venti eventi che vogliono essere una festa diffusa e celebrare una ricorrenza che è ormai parte integrante della nostra tradizione. Specialmente dai più piccoli. La rassegna proseguirà per tutta la settimana, per poi terminare domenica 14. Non dimenticate di controllare la nostra agenda per scoprire tutto il programma!
Domenica 7 dicembre
Natale è sempre più vicino e le Terre del Vescovado vogliono prepararsi nel migliore dei modi: a Scanzorosciate, a Brusaporto e a San Paolo d’Argon troverete bancarelle, laboratori creativi, attività per i più piccoli e l’ispirazione per gli ultimi regali di Natale. A Seriate, nel frattempo, stand di artigianato in piazza Donatori di Sangue si alterneranno a laboratori artistici ed esibizioni teatrali nelle vie del paese.
Tradizione vuol dire anche ricordo. E a Valbondione lo sanno benissimo. Domenica pomeriggio le vie del paese e i suoi abitanti cambieranno faccia, cercando di ricreare i travestimenti e le ambientazioni di un villaggio natalizio di inizio Novecento. «Una Cascata di Luce» è l’occasione per ricordare il passato e festeggiare insieme l’arrivo delle feste.
Lunedì 8 dicembre
Il weekend lungo ci darà la possibilità di goderci maggiormente l’atmosfera natalizia che, ormai, ha invaso le nostre case. D’altronde, il giorno dell’Immacolata non è il termine ultimo per completare l’albero di Natale e il presepe? Ma anche fuori dalle nostre dimore, edifici, scorci e vie di Bergamo e provincia si sono colorate di quella magia che solo il Natale è in grado di creare. Il centro storico di Ambivere ospiterà come da tradizione i Mercatini di Natale, con prodotti artigianali, caldarroste, vin brulè e tanti punti ristoro. A Palosco i più piccoli potranno vivere un altro momento magico, tipico di questo periodo: la consegna della Letterina per Santa Lucia, in programma a partire dalle 14 nell’omonima Chiesetta.
