Palazzo Moroni si prepara al Natale tra arte, sapori e iniziative speciali

Coloro che non soffrono il freddo potranno attraversare anche il parco della dimora, un complesso di giardini all’italiana, articolati in una balconata e in tre terrazzamenti che si sviluppano a ridosso del Colle di Sant’Eufemia, con tanto di vista sull’ex convento di Sant’Agostino e su Città Bassa. Addentrandosi lungo il pendio sarà possibile scoprire anche l’Ortaglia, quasi due ettari di campagna autentica nel centro storico annessa alla proprietà tra Sette e Ottocento e che riunisce una grande biodiversità. Proprio da lì proviene il miele delle api di Palazzo Moroni che, nel negozio del bene insieme ad altri prodotti FAI e del territorio bergamasco, sarà protagonista degli appuntamenti speciali previsti nelle giornate del 6, 7, 8, 13 e 14 dicembre. Fra questi, sabato 6 dalle 15 alle 17, la presentazione proprio del nuovo miele delle api di Palazzo Moroni insieme alla cooperativa I Sogni con il progetto «Apincontriamoci», che proporrà l’inserimento sociale di persone con disabilità attraverso la promozione di pratiche apistiche sostenibili. Il giorno successivo, dalle 14.30 alle 17.30, ci sarà invece l’appuntamento con «Le Delizie di Alice» per assaggiare i «Moroncelli in Rosa», dedicati al capolavoro di Gian Battista Moroni.