È tutto pronto in Val Cavallina per «Spinone magico Natale»

Spinone al Lago si prepara per le festività. Lo splendido borgo della Val Cavallina affacciato sulla sponda ovest del lago d’Endine sarà infatti protagonista di «Spinone magico Natale», una serie di appuntamenti organizzati dal Comune di Spinone in collaborazione con diverse associazioni del territorio. Tra tradizione, divertimento ed eventi di beneficenza, gli eventi della rassegna cercheranno di accompagnare gli abitanti e tutti i visitatori verso la riscoperta dei valori del natale in Val Cavallina.
La pista di pattinaggio
Il via ufficiale verrà dato il 5 dicembre, giorno in cui verrà inaugurata nella zona Borgo dei Cigni la pista di pattinaggio che rimarrà poi aperta fino al 18 gennaio. Il 2025 sarà il secondo anno in cui Spinone ospiterà questa attrazione, che non è semplicemente frutto dell’associazione del pattinaggio su ghiaccio al periodo di Natale come accade spesso in molti spazi pubblici. «Il nostro lago – ha spiegato il sindaco di Spinone al Lago Simone Scaburri – è stato frequentato negli anni da diversi gruppi di pattinatori che trovavano, durante il periodo di ghiacciatura, le condizioni ideali per poter pattinare. Un comportamento piuttosto pericoloso per varie ragioni, ma che ci ha dato l’idea per realizzare una pista di pattinaggio. La cosa è piaciuta molto, probabilmente perché in Val Cavallina non era presente nulla di simile, per questo abbiamo deciso di riproporla anche per questo 2025 costruendo attorno ad essa gli appuntamenti di “Spinone Magico Natale”».
La pista sarà aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19, il sabato dalle 10.30 alle 12, dalle 14.30 alle 19 e dalle 20.30 alle 22.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 19. L’ingresso avrà un costo di 8 euro, ridotto a 6 euro per i bambini fino a 110 cm, pattini inclusi.
Gli appuntamenti di dicembre
Come detto, «Spinone magico Natale» accompagnerà il borgo di Spinone al Lago durante tutte le festività. Il primo appuntamento sarà quello del 7 dicembre, quando dalle 14 alle 18 verranno allestiti gonfiabili e bancarelle delle frittelle. Sempre nella stessa giornata, dalle 10 alle 18 sarà possibile visitare i tradizionali mercatini di Natale a cui parteciperanno hobbisti, banchi di cibo tipico, banchi di artigianato e street food. I mercatini saranno aperti con gli stessi orari anche nella giornata di lunedì 8, giornata in cui l’associazione sportiva dilettantistica Angels Pattinaggio Artistico Inline presente dal 2017 sul territorio bergamasco si esibirà alle 15 in un saggio di pattini in line e la Parrocchia di Spinone al Lago inaugurerà ufficialmente il suo tradizionale presepe con luci e animazioni. Il presepe sarà allestito all’interno degli spazi della Parrocchia e sarà liberamente visitabile durante gli orari di apertura della stessa.
Domenica 21 sarà poi la volta di «A disnà con polenta e strinù», una giornata promossa dal Gruppo Alpini e dalla protezione civile in cui poter assaporare, dalle 12 alle 18, il gusto del cibo tradizionale con polenta, formaggi locali, vin brulé, strinù (per i non avvezzi al bergamasco: la tradizionale salamella alla brace) e dolci tipici fatti in casa. Ad accompagnare il pasto, dalle 16 ci saranno anche momenti di musica popolare. Per tutti i fine settimana di dicembre si potranno trovare stand di prodotti dolci e salati e punti vendita di specialità locali.
La camminata delle befane
Evento particolarmente sentito, oltre che dal nobile fine, è la «Camminata delle befane», una camminata a passo lento che unisce i Comuni di Monasterolo e Spinone a sostegno dell’associazione Cuore di Donna, nata a Casazza nel 2012 e oggi attiva nel supporto alla ricerca nella lotta dei tumori femminili in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Puglia e Sardegna. Per questa edizione, la partenza dal Parco Biali di Monasterolo è prevista per le 10.30 di domenica 4 gennaio. La camminata durerà circa un’ora, per concludersi al Borgo dei Cigni con un aperitivo per cui è previsto un contributo di 5 euro che verrà devoluto all’associazione Cuore di Donna. Una giornata sicuramente all’insegna della convivialità, in cui saranno ben accetti anche i «befani» come riporta la locandina di «Spinone Magico Natale», ma che può diventare un sostegno concreto per la salute di molte donne.
L’associazione Cuore di Donna, come riportato sul sito dell’associazione, si costituisce il 2 dicembre 2012 a Casazza. Nasce dopo quasi tre anni di lavoro svolto attraverso il gruppo Cuore di Donna, un gruppo composto da donne operate di tumore che si “incontrano” sul social network per condividere l’esperienza di un percorso difficile e particolare, convinte che la condivisione sia parte essenziale del percorso stesso. Attraverso l’associazione le promotrici hanno scelto di tendere una mano a chi affronta la malattia, non lasciando sole le donne durante il percorso di cura ed aiutarle nel loro recupero fisico e psicologico. Tutto questo divenendo parte attiva dei territori in cui sono presenti mettendo in atto campagne di sensibilizzazione e prevenzione con erogazione di visite senologiche, ecografie e mammografie gratuite.
Le celebrazioni di «Spinone Magico Natale» si concluderanno il 18 gennaio con una giornata dedicata all’animazione per bambini con gonfiabili e frittelle. «Abbiamo riscontrato – ha commentato il sindaco Scaburri – un grande entusiasmo nella cittadinanza, oltre che una forte collaborazione con le associazioni del territorio, l’associazione “Sotto le Stelle” che organizza i mercatini, il gruppo adolescenti che si è reso disponibile ad aiutare durante le giornate di festa, oltre ovviamente alla Protezione Civile, gli Alpini e Cuore di Donna che rendono possibile l’organizzazione dei vari eventi. La speranza come Comune è quella di poter rendere “Spinone Magico Natale” un appuntamento fisso del calendario di Spinone al Lago per gli anni a venire».