È tutto pronto in Val Cavallina per «Spinone magico Natale»

Come detto, «Spinone magico Natale» accompagnerà il borgo di Spinone al Lago durante tutte le festività. Il primo appuntamento sarà quello del 7 dicembre, quando dalle 14 alle 18 verranno allestiti gonfiabili e bancarelle delle frittelle. Sempre nella stessa giornata, dalle 10 alle 18 sarà possibile visitare i tradizionali mercatini di Natale a cui parteciperanno hobbisti, banchi di cibo tipico, banchi di artigianato e street food. I mercatini saranno aperti con gli stessi orari anche nella giornata di lunedì 8, giornata in cui l’associazione sportiva dilettantistica Angels Pattinaggio Artistico Inline presente dal 2017 sul territorio bergamasco si esibirà alle 15 in un saggio di pattini in line e la Parrocchia di Spinone al Lago inaugurerà ufficialmente il suo tradizionale presepe con luci e animazioni. Il presepe sarà allestito all’interno degli spazi della Parrocchia e sarà liberamente visitabile durante gli orari di apertura della stessa.