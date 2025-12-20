Quell’aria di vacanza che si respira a Monte Isola

Lungo il percorso ci divertiamo a sbirciare le lussuose dimore che si trovano affacciate sul lago. Questo lato dell’isola è il più agricolo: olivi che regalano un ottimo olio extravergine, piccoli vigneti per un vinello che bramo ancora assaggiare e qualche coltivazione di piccoli frutti. Altri prodotti isolani di nicchia sono il miele e lo zafferano. L’orario si è fatto meridiano e i profumini provenienti dalle abitazioni stuzzicano l’appetito. Così, giunti a Menzino, rinunciamo alla deviazione per la Rocca degli Oldofredi (alias Castello dei Martinengo). Lo splendido maniero è stato costruito nel XIV secolo dalla nobile famiglia iseana, passato attraverso diversi proprietari ma attualmente non è visitabile perché dimora privata. Marciamo invece spediti verso Sensole abbagliati dal sole di mezzodì, dove ci intrufoliamo nel bistrò «Senza Senso» della locanda Sensole. Al piano terra di questo locale si possono gustare deliziosi assaggi dei sapori del Sebino. Si spazia dalla sardina di lago al coregone, dal luccio alla trota senza dimenticare il prestigioso salame di Monte Isola ed altre prelibatezze. È il locale ideale per gli escursionisti che desiderano concedersi una piacevole pausa enogastronomica. Chi invece preferisce concedersi alla perdizione dei sensi allora può salire al ristorante del primo piano dove panorama e cucina regalano emozioni uniche (è consigliato prenotare).