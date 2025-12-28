Viaggio tra fede e architettura: le più belle chiese contemporanee a Bergamo

La chiesa, dopo anni, non cessa di stupire per la sua forma particolarissima, che rappresenta la tenda di Mosè. Per giungere a questo sorprendente risultato il Pizzigoni aggregò quattro volumi, ciascuno retto da cinque sottili volte di cemento armato spesso solamente sei centimetri. Vale la pena osservare la struttura da diversi punti di vista girandoci intorno, perché ogni prospettiva regala scorci nuovi, interessanti e anche parecchio fotogenici! È però obbligatorio entrare a sbirciare: una volta valicato il portale dai dettagli preziosi, che sotto alla volta bianca dell’ingresso pare quasi piccolo, i giochi di luce e ombre creati dalle linee curve e dalle vetrate colorate – opera di Mino Marra – favoriscono un’atmosfera molto raccolta e un certo misticismo. Il Pizzigoni morì l’anno dopo la consacrazione della chiesa di Longuelo, e anche se qualcuno ancora storce il naso, siamo davvero fortunati ad avere un’eredità tale in città!