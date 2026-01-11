Quante ore trascorriamo a scrollare video sul telefono?

Il primo motivo per cui il video domina la nostra attenzione è la potenza immediata dell’immagine in movimento. Da sempre l’essere umano è attratto dal visivo: basti pensare ai pittogrammi delle grotte preistoriche, dove la narrazione era già visiva e non scritta, o alle prime pellicole del cinema muto, che catturavano masse senza bisogno di parole. Oggi questa tendenza si è amplificata: un video di trenta secondi può raccontare più di un articolo di mille parole, e lo fa attraverso stimoli sonori, visivi e talvolta testuali in simultanea, rendendo la fruizione quasi istantanea e irresistibile. È il motivo per cui guardare un video di un animale che combina disastri domestici o un tutorial di cucina iper-accelerato è più efficace nel catturare l’attenzione che leggere un pezzo dettagliato sullo stesso argomento.