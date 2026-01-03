E se quest’anno il buon proposito fosse volersi bene?

Propongo che il primo passo e il primo (eventualmente l’unico) proposito sia provare a volersi bene e apprezzarsi. Può sembrare banale, retorico (o esser giudicato narcisismo, parola quantomai abusata e mal compresa), ma nel mio lavoro trovo spesso, nella psiche delle persone che incontro, giudici e inquisitori sperati e oltremodo crudeli, e l’amore verso di sé sembra impossibile. È banale scriverlo e leggerlo, insomma, ma volersi bene è un atto quantomai difficile da praticare. Dentro di noi ci son tante parti che hanno una certa autonomia rispetto alla nostra volontà, e possono sembrare remarci contro. Accettare i nostri errori, per esempio, può esser un buon punto di partenza: provare a vederci come bambini e prenderci per mano come faremmo probabilmente se vedessimo un bambino incespicare camminando o, forse come vorremmo fosse stato fatto con noi quando eravamo bambini.