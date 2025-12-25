Il presepe e la bellezza della vita di ogni giorno

L’intuizione di San Francesco di mettere in scena la natività è stata in effetti geniale perché mette al centro la vita quotidiana e attribuisce la «gloria alla ferialità». Nel presepe trovano spazio il cielo e la terra, gli animali e la natura, ma soprattutto le persone: donne e uomini, il lavoro, le tradizioni, i legami. Se San Francesco avesse inventato oggi il presepe avrebbe messo noi che andiamo a scuola, al lavoro, noi che abitiamo gli appartamenti e andiamo al supermercato. E gli angeli avrebbero annunciato la «gloria» per le strade dei quartieri. Al centro della scena poi il Santo ha messo i legami più profondi, come l’amore tra le persone e quello tra una madre, un padre e il loro figlio.