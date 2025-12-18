Il colore della meraviglia nel libro «Sole Luna Stella»

In «Sole Luna Stella», non c’è dolore o malinconia e nemmeno l’ombra della Passione. C’è, al contrario, un senso di profondo mistero, condito con tanta tenerezza, spensieratezza e dolcezza. Un cammino quasi iniziatico fra tenebra e luce che, alla fine, porterà il Redentore a fissare definitivamente i propri occhi sul mondo, così che la pagina si tingerà di giallo e di arancio: «Egli aprì gli occhi. / Vide quello che immaginò essere un sole. / Per la prima volta nella Sua breve vita umana / il Bambino aveva ragione: / era davvero un sole / quello che il Bambino vedeva – / un piccolo sole. / E fecero uscire dalla stalla un bue / perché arasse, / e fecero uscire dalla stalla un asino, / perché trasportasse legna da ardere. / Si udì ancora il canto di un gallo, / anche se il sole si era levato da ore. / E la vita continuò a scorrere. Amen».