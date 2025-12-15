Qualche spunto per gli stuzzichini di Natale

Tra le tradizioni del Natale che mi piace ricordare e conservare con cura da quando sono piccola – oltre all’agitazione nell’attendere Santa Lucia e il nonno che ogni anno diventava Babbo Natale tra il panettone e il caffè – ce n’è una che continua a stupirmi ogni anno e al quale viene dedicata un’attenzione speciale da parte di ogni membro della famiglia: la preparazione dettagliata del pranzo di Natale, la sua organizzazione, la divisione delle portate.
Ormai grande e autonoma con i fornelli, anche io fornisco un piccolo contributo al banchetto del 25, dedicandomi a qualche antipasto e stuzzichino, perfetti per chi, come me, deve aspettare i cugini ritardatari. Ecco qualche idea:
Candele di Santa Lucia
Una preparazione semplice, che non necessita cottura. Basta tagliare e assemblare in modo ordinato gli ingredienti e otterrete delle piccole candele salate. Consiglio di disporle intorno al centrotavola o di abbinarle ai segnaposto.
Stelline di polenta
Questa è una ricetta che si prepara con tre ingredienti che non ho mai visto mancare durante i pranzi di Natale: polenta, gorgonzola, noci. I passaggi si complicano di poco, ma niente di grave. Inoltre, le stelline di polenta sono un ottimo finger food se tra gli invitati ci sono dei vegetariani.
Alberi di Natale
Anche questo stuzzichino non necessita una lavorazione complicata, ma vi farà ottenere comunque un antipasto delizioso e decorativo. È ottimo anche senza salumi, se sostituiti da verdure tagliate molto sottili, come zucchine o melanzane.
Ps. Da provare anche nella sua versione dolce, con creme spalmabili al gusto che più preferite.
Cestini di formaggio
Per questo appetizer vi servirà più pazienza e un pizzico di creatività. Il cestino di formaggio è un finger food che necessita attenzione e che, una volta pronto e raffreddato, potrà essere riempito e guarnito dai vostri ingredienti preferiti.
Bonus
È buona prassi abbinare l’aperitivo a un drink. Perché non a uno spritz di Natale?
Se invece volete osare con un gusto più particolare e un bicchiere sfarzoso, questo drink potrebbe essere una buona soluzione.
In entrambi i casi, la parte alcolica si può sostituire con della soda, della gazzosa o dell’acqua tonica.