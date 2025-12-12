Quando i bambini andavano scalzi da Santa Lucia per ringraziarla

Festeggiata a Bergamo e nella vicina Brescia, Santa Lucia porta doni anche nelle province di Cremona, Lodi e Mantova e viene celebrata in Svezia. La tradizionale letterina, spesso lasciata sull’uscio di casa o portata in una delle numerose chiese intitolate alla Santa, viene scritta anche dalle bambine e dai bambini di alcune zone dell’Emilia-Romagna e di Verona. Ma da dove deriva questa usanza?



Nel libro «Lucia la martire», la studiosa Maria Stelladoro, specialista di paleografia e codicologia greca presso la Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica, colloca l’arrivo di Santa Lucia con il suo asinello carico di doni – trainato da Gastaldo, dal longobardo gastald, ossia «fattore di campagna» – proprio nell’area veronese. La consuetudine risalirebbe al Settecento, quando soprattutto tra i bambini si diffuse un’epidemia di malattie agli occhi. I genitori e i familiari invocarono l’aiuto della Santa, protettrice della vista, facendo voto di portare ogni 13 dicembre i loro figli in pellegrinaggio a piedi nudi nella sua chiesa. Ricevuta la guarigione, il voto divenne tradizione. Essendo inverno, non fu facile convincere i più piccoli a percorrere scalzi la strada prevista per il pellegrinaggio. Così i genitori ricorsero a uno stratagemma: convinsero i bambini che Santa Lucia avrebbe riempito scarpe e calze, lasciate a casa, con doni e dolciumi.