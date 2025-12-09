L’«Adorazione dei pastori» di Francesco Dal Ponte racconta un Natività intima e discreta

Questa continuità tra pittura e scena, tra luce e racconto, emerge con chiarezza nel dipinto. La disposizione dei personaggi, che si stringono in una sorta di semicerchio naturale intorno al Bambino, evoca un pubblico raccolto, più che un gruppo di protagonisti. Sono spettatori di un evento che non hanno preparato e che non capiscono del tutto, ma cui partecipano con una forma istintiva e semplice di rispetto. Le loro mani avanzano con cautela, i loro sguardi sono trattenuti: non c’è retorica, solo un silenzio vigile. È un silenzio che ha un ritmo, una densità quasi fisica. Si sente la stalla, l’odore del fieno, il fiato caldo degli animali: elementi minimi che danno corpo alla scena. È come se la pittura trattenesse tutto in un solo istante, senza fretta di mostrarlo, lasciando che l’occhio lo scopra con sospesa lentezza.