Un Natale sicuro per cani e gatti

Durante il periodo di Natale, la casa si veste a festa e ospita molte più persone del normale, ecco perché è importante, tra un regalo e una merenda in compagnia, pensare anche ai nostri coinquilini pelosi, cani e gatti. Si comincia dalla prevenzione degli incidenti con gli addobbi e le piante natalizie, molte delle quali sono velenose. Le stelle di Natale, ad esempio, possono provocare intossicazioni, ma anche pungitopo, agrifoglio e vischio possono essere pericolose. Per stare tranquilli sarà sufficiente metterle in posizioni in cui i quattrozampe di casa non le possono raggiungere.