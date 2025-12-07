93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
< Home
7 Dicembre 2025 Altro

Un Natale sicuro per cani e gatti

Articolo. Dalle piante velenose all’albero di Natale, dalle tavole imbandite ai rumori dei festeggiamenti, i consigli per vivere le feste con cani e gatti in tranquillità

Lettura 1 min.
scritto da Serena Valietti
Giornalista freelance, da sempre scrive di cultura, sociale e ambiente

Durante il periodo di Natale, la casa si veste a festa e ospita molte più persone del normale, ecco perché è importante, tra un regalo e una merenda in compagnia, pensare anche ai nostri coinquilini pelosi, cani e gatti. Si comincia dalla prevenzione degli incidenti con gli addobbi e le piante natalizie, molte delle quali sono velenose. Le stelle di Natale, ad esempio, possono provocare intossicazioni, ma anche pungitopo, agrifoglio e vischio possono essere pericolose. Per stare tranquilli sarà sufficiente metterle in posizioni in cui i quattrozampe di casa non le possono raggiungere.

Un capitolo a parte lo merita l’albero, una preda irresistibile soprattutto per i gatti: è importante fissarlo bene a terra in modo che non si ribalti e avere un occhio di riguardo per decorazioni di piccole dimensioni e lucine, in caso il vostro amico peloso sia uno di quelli che rosicchia tutto. Un occhio di riguardo ci vuole anche per le candele accese, che possono essere ribaltate se non messe in posizioni sicure per cani e gatti.

None

Tutelare Fido e Micio è importante anche quando si tratta della tavola: avvisate i vostri ospiti chiedendo loro di non dare loro del cibo e specificate soprattutto che alcuni alimenti possono essere davvero pericolosi come cioccolato, uva, ossa e cipolle. Inoltre, per i vostri cani e gatti avere tante persone in casa può essere fonte di stress, meglio quindi prevenire e pensare a preparare un angolino riparato e non di passaggio in cui i quattrozampe possano trovare un po’ di tranquillità. Attenzione anche a botti, fuochi d’artificio e tutto quello che generando forti luci o rumori importanti possa spaventarli. Infine, se volete fare un pensiero anche per loro c’è solo l’imbarazzo della scelta: da un collarino nuovo ai giochi, dai masticativi a delle attività da fare insieme come l’agility dog o l’attivazione sensoriale.

