Profumi d’inverno: le Orobie e il Natale delle cose semplici

Quando ero piccola, il Natale non aveva bisogno di essere green: lo era già, in modo spontaneo. Nelle case del piccolo borgo incastonato tra le Orobie in cui sono cresciuta, Valbondione, il profumo delle feste iniziava molto prima delle luci: bastavano una stufa accesa e una manciata di bucce di mandarino lasciate a seccare sulla piastra. L’aroma caldo e speziato che emanavano in tutta la casa è sempre stato per me il profumo dell’inverno. Una volta consumate e seccate, si univano ai gusci di noci svuotati dei gherigli: le usavamo come esca per accendere il fuoco. Un ciclo completo, zero sprechi: eppure oggi lo chiameremmo riuso ecocompatibile.