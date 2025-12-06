Perché nei giorni di festa mangiamo il tronchetto di Natale?

È una delle più antiche usanze natalizie, diffusa in tutta Europa: la Vigilia ci si riuniva intorno al camino e si faceva bruciare un grosso ciocco di legno, che doveva ardere il più possibile, possibilmente fino all’Epifania. «Quand’ero ragazzo, nella notte di Natale si stava su a veglia novellando attorno al ceppo tradizionale ed a gran fiammate di crepitanti ginepri, le quali, come si diceva a noi ragazzi, doveano servire ad asciugare i pannolini del Bambin Gesù», riporta Antonio Tiraboschi ne «L’anno festivo bergamasco». Come si legge dalle testimonianze raccolte dal nostro concittadino, il ceppo è inserito nella tradizione cristiana, ma ha probabili origini precristiane, verosimilmente legate al solstizio d’inverno. Lo si vede anche dalle proprietà magiche attribuite ai resti del ceppo: «Prima di andare a letto si raccoglievano, e quest’uso dura tuttora in parecchi luoghi della provincia, gli avanzi carbonizzati del ceppo per essere adoperati in date circostanze come talismano; con quei carboni si fanno de’ segni cabalistici sui palchi de’ bigatti e si accende il primo fuoco nelle bigattiere per tenerne lontano le formiche e per scacciarne le influenze maligne», riporta sempre «L’anno festivo bergamasco». Il riferimento è alla bachicoltura, attività tanto fondamentale per l’economia bergamasca.