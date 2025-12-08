Il profumo del ginepro e le piante del Natale

Fin dai tempi antichi si riteneva la fumigazione con ginepro adatta a purificare luoghi e persone, tanto che ancora nel 1870, a quanto riferiscono i giornali dell’epoca, negli ospedali di Parigi si mise in atto tale metodo per contrastare un’epidemia di vaiolo che flagellava la città. Il ginepro ha un aroma resinoso e balsamico che lo rende sicuramente piacevole, ma la valenza difensiva riconosciuta alla pianta deriva probabilmente dal suo essere aghiforme e sempreverde, così appuntito da ben rispondere intaccato a minacce di varia natura. Vi ricorda qualche altra pianta più tipicamente “natalizia” nella nostra moderna iconografia? L’agrifoglio, naturalmente. Sempreverde, lucidissimo, con bei frutti rosso vivo; era usato con funzione di “talismano” fin dagli antichi romani. Anche il pungitopo può assolvere funzioni simili. Tutto può venire letto in chiave cristiana: il profumo del ginepro è giusto che nei giorni santi delle festività natalizie salga fino a Dio; l’agrifoglio rappresenta la corona di spine di Gesù e le bacche rosse simboleggiano il suo sangue.