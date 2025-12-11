Film di Natale: sette grandi classici

La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Natale è anche classiconi della Vigilia in tv da vedere in compagnia sul divano, con pop corn o altro da sgranocchiare in relax totale. Noi di Eppen abbiamo pensato di rinfrescare un po’ la memoria e consigliarvi sette grandi classici del cinema natalizio.