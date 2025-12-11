Film di Natale: sette grandi classici

Natale è anche classiconi della Vigilia in tv da vedere in compagnia sul divano, con pop corn o altro da sgranocchiare in relax totale. Noi di Eppen abbiamo pensato di rinfrescare un po’ la memoria e consigliarvi sette grandi classici del cinema natalizio.
Una poltrona per due
Uno strepitoso Eddie Murphy è protagonista insieme a Dan Aykroyd di questa divertentissima commedia natalizia in cui un milionario e un senzatetto vengono scambiati per una scommessa. Un classico tutto da ridere.
Mamma ho perso l’aereo
Un ragazzino di otto anni “dimenticato” a casa durante le feste di Natale, una famiglia scombinata e due ladri impacciati sono la ricetta base di questa commedia fatta di trappole e stratagemmi.
Il Grinch
In questa favola natalizia Jim Carrey dà il meglio di sé, interpretando un essere verdognolo che punta a rovinare il Natale degli abitanti di Whoville. Una commedia divertente con un lieto fine da lacrimuccia.
Love Actually
Tante storie d’amore e amicizia intrecciate in una Londra resa ancora più sfavillante dalle feste natalizie. Una commedia romantica con un cast stellare, da Hugh Grant e Colin Firth, a Keira Knightley e Emma Thompson.
Elf
Un uomo cresciuto insieme agli elfi scopre le sue vere origini. In una New York illuminata dalle decorazioni di Natale il protagonista cercherà di ritrovare il suo vero padre. Protagonista il grande attore Will Ferrell.
A Christmas Carol
Un classico delle feste in cui un uomo avaro scopre il vero spirito del Natale e della generosità. Da vedere in versione film con attori veri o in quella paperosa di Walt Disney, «Canto di Natale di Topolino», dove a vestire i panni del vecchio Scrooge è Zio Paperone.
Il piccolo Lord
Un altro classicone natalizio in cui un ragazzino povero scopre di aver ereditato un titolo nobiliare e si trasferisce in un maniero con un nonno burbero. Un film che non manca mai nel palinsesto natalizio.