Alcuni consigli per accendere con successo il fuoco del camino. Il segreto dell’accensione dall’alto

Nelle case di montagna, il calore del Natale ha un solo nome: quello del fuoco, che sia della stufa o del camino. Curarlo, accenderlo e mantenerlo «come si deve», significa consumare meno legna, produrre meno fumo (e quindi meno inquinanti) e scaldare di più. I nostri nonni lo sapevano: impariamo da loro. Il primo passo è scegliere la legna giusta.