93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
CULTURA
CIBO
BAMBINI
OUTDOOR
EXTRA
MAGAZINE
AGENDA
L'ECO CAFÉ
PARITÀ DI GENERE
NATALE 2025
93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
< Home
10 Dicembre 2025 Green

Alcuni consigli per accendere con successo il fuoco del camino. Il segreto dell’accensione dall’alto

Articolo. Scegliere la legna giusta (che deve essere asciutta): le essenze dure come faggio, quercia o frassino hanno una resa più alta e bruciano lentamente. E poi mettete i pezzi grandi sotto e i piccoli sopra

Lettura meno di un minuto.
scritto da Marta Semperboni
Cresciuta sui sentieri di montagna, a 13 anni Marta scrive all’Eco di Bergamo per protestare contro un progetto di comprensorio sciistico. Ora che di anni ne…

Nelle case di montagna, il calore del Natale ha un solo nome: quello del fuoco, che sia della stufa o del camino. Curarlo, accenderlo e mantenerlo «come si deve», significa consumare meno legna, produrre meno fumo (e quindi meno inquinanti) e scaldare di più. I nostri nonni lo sapevano: impariamo da loro. Il primo passo è scegliere la legna giusta.

Le essenze dure come faggio, quercia o frassino hanno una resa più alta e bruciano lentamente. È fondamentale che la legna sia asciutta: deve stagionare da 6 a 12 mesi, perché la legna umida brucia male, scalda poco e produce molto più particolato.

None

Poi c’è il metodo di accensione. La tecnica “dall’alto”, la più consigliata, prevede di mettere i pezzi più grossi sotto e accendere i piccoli sopra. La fiamma scende lentamente, brucia in modo più pulito, genera meno fumo e riduce l’accumulo di fuliggine nella canna fumaria. È un gesto semplice che può migliorare l’efficienza di camino e stufa senza alcun investimento.

La manutenzione è altrettanto importante: canna fumaria pulita, prese d’aria libere, stufe controllate periodicamente. Un impianto ben curato consuma meno e riduce il rischio di dispersioni e fumi nocivi.

Accendere il fuoco può essere un gesto di maggiore cura per l’ambiente, se fatto con i giusti accorgimenti. E mentre la casa si scalda e il crepitio accompagna l’avvicinarsi del Natale, ritroviamo il calore di una tradizione che unisce responsabilità e intimità.

Approfondimenti
09/12/2025
Arte
L’«Adorazione dei pastori» di Francesco Dal Ponte racconta un Natività intima e discreta
Articolo. Il dipinto di Francesco Dal Ponte respira come un teatro in miniatura: pastori, animali e …
08/12/2025
Altro
Il profumo del ginepro e le piante del Natale
Articolo. Le piante simbolo delle feste nascondono leggende popolari, usanze bergamasche e interpretazioni religiose
07/12/2025
Altro
Un Natale sicuro per cani e gatti
Articolo. Dalle piante velenose all’albero di Natale, dalle tavole imbandite ai rumori dei festeggiamenti, i consigli …
06/12/2025
Altro
Perché nei giorni di festa mangiamo il tronchetto di Natale?
Articolo. Un dolce recente ma con un’anima antica, la storia del tronchetto si lega all’antica usanza …