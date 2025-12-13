Fasciare, cullare, proteggere dal freddo: le parole delle ninne nanne di Natale

Giorgio Caproni, in più luoghi della sua riflessione poetica e saggistica degli anni Settanta, ha scritto che le parole sono piccole luci: non illuminano il mondo, ma tengono compagnia. In questa immagine laica e nitida risuona l’essenza stessa di ciò che una ninna nanna compie nella notte: non disperde l’oscurità con una luce piena, ma offre una parola-luce, piccola e costante, capace di rendere abitabile il buio. È un gesto di cura, modesto e quotidiano, che trasforma la casa in rifugio, in luogo reale di attesa e di pace, quasi un’eco domestica di Betlemme. E in quella misura fiduciosa, fatta di ritmo, di parole ripetute e di voce che culla, la notte non è più nemica, ma compagna.