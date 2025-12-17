«Disimparare la felicità». Dal buio della depressione alla possibilità di una luce

MP: Sì, la parola mi ha accompagnato in questa brutta esperienza e tutt’ora continua a farlo. Sia ben chiaro, però: io non ho scritto questo libro per fare terapia. Per me scrivere non significa fare ricerca su me stesso. Ho composto questo testo perché avevo qualcosa da dire, qualcosa in testa che, da tempo, mi assillava e a cui volevo dare una forma. L’unica parola per me salvifica è quella orale, non quella scritta: sciogliere le proprie rigidità caratteriali e lasciarsi andare con lo psichiatra, lo psicologo, i familiari, gli amici, la persona amata. Soprattutto noi uomini, spesso, teniamo tutto dentro e alla fine implodiamo. Parlare, possibilmente in maniera costante, permette di affrontare meglio la vita.