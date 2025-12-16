La guida completa ai presepi di Bergamo e provincia

Spostandosi in Val Seriana, Gandino si conferma uno dei poli più importanti a livello nazionale con il Museo dei Presepi, inaugurato nel Natale del 1988 grazie alla donazione di monsignor Lorenzo Frana e dedicato a San Giovanni Paolo II: sei sale di un palazzo seicentesco ospitano circa 600 presepi provenienti da oltre 60 Paesi, accanto a dipinti dedicati alla Natività e a diversi arredi sacri, in un percorso che mette insieme arte, devozione e dialogo tra culture. Tra i pezzi più significativi spiccano il solideo appartenuto a Papa Wojtyla e il prezioso presepe brasiliano da lui donato, mentre i materiali sorprendono per varietà e originalità, passando dal legno tradizionale al vetro soffiato, dalla ceramica all’avorio, dal bambù alle bucce di frutti tropicali essiccate e alle foglie di granoturco. Il museo è visitabile fino al prossimo 28 febbraio ogni sabato, domenica e festivi dalle 14 alle 19. Sempre a Gandino, nella frazione di Barzizza, la chiesa di San Lorenzo diventa la cornice della mostra «La Luce del Mondo» , un progetto che intende promuovere l’arte presepiale come sintesi di arte, cultura e fede, offrendo un’esperienza immersiva in un luogo di forte suggestione: in esposizione ci sono 16 opere firmate da grandi presepisti italiani riconosciuti a livello nazionale e internazionale, accompagnate da una pubblicazione sulla storia del presepio che viene omaggiata a tutti i visitatori.