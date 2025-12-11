Natale al lago. Tavernola diventa il palcoscenico per il Villaggio di Natale. C’è anche il presepe subacqueo.

«Il Natale a Tavernola sarà un Natale speciale», racconta Roberto Martinelli, Sindaco del comune bergamasco. «Per due domeniche vivremo “Il Villaggio e la Fabbrica di Babbo Natale”, un’iniziativa che vede coinvolti numerosissimi volontari instancabili, che in queste settimane hanno lavorato con dedizione alla preparazione del villaggio e all’addobbo del paese. È quasi tutto pronto: i nostri elfi, compresi i più piccoli, sono pronti ad accoglierci in un luogo magico! E anche Babbo Natale è già pronto ad accogliere grandi e piccoli. Da Sindaco, non posso che essere orgoglioso di vedere una comunità così partecipe e unita, capace di impegnarsi con entusiasmo per un evento così importante. L’intero paese si mobilita, e questo non è affatto scontato. Ognuno mette a disposizione il proprio tempo e le proprie energie, ed è ciò che rende speciale la nostra comunità».