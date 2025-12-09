Ponte San Pietro si accende per le feste: torna il «Natale d’Incanto»

A raccontare il senso di queste iniziative è il sindaco Matteo Macoli: «Il nostro Comune in questo periodo è reso ancor più elegante dalle suggestive illuminazioni natalizie e noi siamo quindi pronti a condividere con tutti i momenti magici del “Natale d’Incanto”, sia nel nutrito calendario di dicembre sia più specificatamente nella grande festa in piazza di domenica che desidera creare un bel clima di positiva voglia di aggregazione. La pluralità di proposte di divertimento, dalle famiglie con i bambini fino ad arrivare ai più grandi, è una formula vincente per trascorrere una bella giornata insieme, scambiarsi gli auguri, approfittare delle ultime idee regalo, contribuire ad attività di solidarietà e promuovere le peculiarità culturali del nostro territorio. L’obiettivo del calendario di eventi che sviluppiamo lungo tutto l’anno è proprio quello di rinnovare uno spirito di comunità e gli sforzi organizzativi di questo gioco di squadra vengono progressivamente premiati».