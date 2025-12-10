I palazzi prendono vita a Palosco e venerdì prossimo si potrà incontrare Santa Lucia con l’asinello

Il primo momento simbolico è stato l’inaugurazione delle luminarie e delle proiezioni: in programma domenica 30 novembre, Palosco ha visto la piazza centrale riempirsi di famiglie e bambini, attirati anche da una merenda condivisa e da una novità che ha conquistato i più piccoli: un pianoforte gigante e interattivo, lungo quattro metri, con tasti luminosi sul quale si poteva camminare e suonare con i piedi, componendo piccole melodie a ritmo di passi. «È stato preso d’assalto – racconta il sindaco – e accanto al pianoforte abbiamo posizionato anche Babbo Natale con la cassetta delle letterine. Un modo semplice ma efficace per coinvolgere i bambini e rendere la piazza un luogo vivo».