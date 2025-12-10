I palazzi prendono vita a Palosco e venerdì prossimo si potrà incontrare Santa Lucia con l’asinello

Quando cala il buio e le prime luci iniziano a riflettersi sulle facciate dei palazzi, Palosco cambia volto. Il paese si accende, trasformando piazze e angoli del centro in un piccolo scenario natalizio a cielo aperto. È questo lo spirito di « Palosco e… la magia del Natale », rassegna iniziata domenica 30 novembre, che proseguirà fino al 24 dicembre, accompagnando la comunità in un percorso fatto di incontri, spettacoli e appuntamenti per tutti.
«L’idea – spiega il sindaco di Palosco Massimo Finazzi – è quella di ricreare un vero spirito natalizio, attraverso un Villaggio di Natale composto da casette che vengono messe a disposizione delle associazioni e dei commercianti, così da coinvolgere il tessuto del paese nella gestione e nell’animazione delle iniziative».
Eventi per grandi e piccini
Il primo momento simbolico è stato l’inaugurazione delle luminarie e delle proiezioni: in programma domenica 30 novembre, Palosco ha visto la piazza centrale riempirsi di famiglie e bambini, attirati anche da una merenda condivisa e da una novità che ha conquistato i più piccoli: un pianoforte gigante e interattivo, lungo quattro metri, con tasti luminosi sul quale si poteva camminare e suonare con i piedi, componendo piccole melodie a ritmo di passi. «È stato preso d’assalto – racconta il sindaco – e accanto al pianoforte abbiamo posizionato anche Babbo Natale con la cassetta delle letterine. Un modo semplice ma efficace per coinvolgere i bambini e rendere la piazza un luogo vivo».
Anche quest’anno è stato riproposto il tema «I palazzi prendono vita», che nelle edizioni precedenti ha riscosso grande apprezzamento. Le proiezioni luminose stanno trasformando le facciate degli edifici in superfici animate, capaci di raccontare il Natale con immagini e colori: sul Palazzo comunale campeggia la scritta «Buone feste», sulla chiesa è proiettata una suggestiva immagine della Natività, mentre su altri edifici del centro compaiono decorazioni e simboli tipicamente natalizi. Alcune proiezioni sono statiche, altre in movimento e creano un vero e proprio effetto scenografico. Un’iniziativa che invita a guardare il paese con occhi diversi, riscoprendone angoli, dettagli e scorci che spesso vengono dati per scontati.
Un ruolo importante nella rassegna è affidato a Santa Lucia, alla quale è già stato dedicato un momento speciale: lunedì 8 dicembre i bambini hanno consegnato la loro letterine nella chiesetta dedicata alla santa e hanno condiviso una merenda. Venerdì 12 sarà invece l’occasione per incontrare Santa Lucia che, accompagnata dal suo asinello, renderà ancora più speciale l’atmosfera natalizia. Prima dell’incontro, a partire dalle 16.30, i bambini potranno partecipare a delle letture animate.
Il Villaggio di Natale
Il cuore del programma si concentrerà in due domeniche consecutive, che promettono di essere le più partecipate.
Domenica 14 dicembre, dalle 14, Palosco ospita il Villaggio di Natale : un luogo dove passeggiare, curiosare, scoprire le proposte delle associazioni e dei commercianti locali, trovare magari l’idea giusta per un regalo dell’ultimo momento. A rendere speciale il pomeriggio sarà anche il Palo della Cuccagna in versione natalizia, una tradizione popolare tipica della pianura e della Bergamasca, reinterpretata in chiave festiva: a “scalare” il palo non saranno solo i partecipanti, ma anche Babbi Natale, in un mix di divertimento e folclore pensato per intrattenere grandi e piccoli.
La settimana successiva, domenica 21 dicembre, sempre dalle 14, il Villaggio di Natale tornerà ad animare il paese e, nel pomeriggio, il pubblico potrà assistere a uno spettacolo pirotecnico musicale in piazza. Si tratterà di fuochi a terra, silenziosi e non invasivi, con giochi di luce, fontane, comete e ventagli luminosi, accompagnati dalla musica. Non sarà solo un momento di puro spettacolo, ma anche un modo per valorizzare un luogo recentemente rinnovato. «Con questo evento – spiega il sindaco – vogliamo dare risalto anche al centro civico e al giardino che sono stati riqualificati durante l’anno, così che la luce possa mettere in evidenza il lavoro fatto e restituire quello spazio ai cittadini in una veste ancora più bella».
La rassegna si concluderà mercoledì 24 dicembre, con un ultimo, semplice ma significativo momento di condivisione: al termine della Messa di Natale (che si terrà a Mezzanotte del 24 dicembre), il gruppo Alpini offrirà a tutti vin brulé, tè caldo e panettone per uno scambio di auguri che chiude simbolicamente il percorso di queste settimane.
«Palosco e… la magia del Natale» è così: un insieme di colori, suoni, appuntamenti e dettagli che invitano a uscire di casa, a camminare per il paese, a fermarsi in piazza con un sorriso. Un Natale vissuto per le strade del paese, tra palazzi che si accendono e comunità che si ritrova, sera dopo sera, sotto le stesse luci.