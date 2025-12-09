Fornelli accesi per Santa Lucia: tre idee golose per il momento più magico dell’anno

È finalmente arrivato il momento più magico dell’anno. Da bambina mi sentivo particolarmente fortunata pensando che noi bimbi bergamaschi, oltre a quelli di poche altre province del Nord Italia, potevamo ricevere doni e giocattoli con ben dodici giorni di anticipo rispetto agli altri bimbi del mondo. A noi non serviva – come non serve ai bimbi di oggi – aspettare i regali di Babbo Natale, noi potevamo e possiamo averne un “assaggio” grazie alla Santa Lucia. Dolce, buona Santa Lucia. Passa la notte tra il 12 e il 13 dicembre, accompagnata dal suo fedele asinello, lasciando doni a tutti i bambini buoni. Qui a Bergamo è una tradizione molto sentita, con la chiesetta dedicata alla Santa nel cuore della città che già dal mese di novembre viene presa d’assalto da tantissimi bimbi provenienti da tutta la provincia, letterine dei desideri alla mano e cuoricini pieni di speranza.
Una volta rientrati a casa, i bimbi aspettano con ansia la sera del 12 dicembre. Prima di andare a dormire (presto, mi raccomando) apparecchiano la tavola e la ciotola con del cibo per Santa Lucia e il suo fedele asinello, così che i nostri eroi possano fare una piccola pausa in attesa di procedere verso la prossima casa, nel loro lungo viaggio che dura tutta la notte. Spesso alla Santa sono dedicati un bicchiere di latte e qualche biscotto, mentre per l’asinello si preparano delle carote, di cui è ghiotto. Ma che ne dite se per quest’anno proviamo a preparare qualcosa di più creativo e genuino, qualche stuzzichino fatto a mano? Ecco alcune semplici ricette che potete fare insieme ai bambini. Non serve essere cuochi provetti, sono sicura che Santa Lucia apprezzerà la vostra buona volontà e l’impegno, e che vi ricompenserà con qualche regalino extra.
I biscotti di Santa Lucia
Iniziamo con un classico della festa, in una versione semplice e golosa che si prepara in pochi passaggi e con una sola ciotola. Una ricetta che i bimbi possono preparare step by step, ovviamente con la supervisione dei genitori.
Gli ingredienti per circa dodici biscotti sono:
- 120 g fiocchi d’avena
- 40 g mandorle tritate
- 30 g uvetta
- 2 cucchiai di miele
- 1 banana matura
- 1 cucchiaio di olio di semi o burro fuso
- 1 pizzico di cannella
Per prima cosa prendete la banana e schiacciatela con una forchetta in una ciotola capiente – è la parte più divertente per i bimbi. Aggiungete i fiocchi d’avena, la frutta secca tritata, l’uvetta, il miele e l’olio (o il burro). Chiudete con la cannella. Mescolate tutti gli ingredienti con l’aiuto di un cucchiaio. Raggiunta la giusta consistenza continuate a impastare con le mani fino a ottenere un composto appiccicoso ma modellabile.
Ora prelevate piccole quantità con le mani, formando prima delle piccole palline e poi schiacciandole con le mani su una teglia da forno foderata, per creare la classica forma a disco dei cookies . Lasciate lavorare i vostri piccoli chef: la superficie dei biscotti può essere personalizzata con gocce di cioccolato, smarties colorati, cocco rapé e così via. A questo punto cuocete in forno a 180° per circa 10-12 minuti (è sconsigliabile farsi aiutare dai bambini in questo passaggio). Lasciate infine raffreddare i biscotti per la Santa Lucia, che resteranno morbidi dentro e con il loro profumo attireranno la Santa verso la casa giusta.
Le barrette energetiche per Santa Lucia
Non è solo l’accoglienza a casa o ringraziamento, ma anche un modo per dare energia alla Santa Lucia per il suo lungo viaggio notturno. Ecco perché, oltre ai biscotti, potete preparare anche uno snack energetico take away , che le dia la forza per affrontare le sue imprese.
Gli ingredienti per cinque mini barrette sono:
- 50 g fiocchi d’avena
- 20 g gocce di cioccolato
- 15 g frutta secca mista tritata (mandorle, noci, nocciole, pistacchi)
- 1 cucchiai di miele
- 1 cucchiaio di yogurt greco
- 1 cucchiaio di cacao amaro
Versate l’avena, la frutta secca e le gocce di cioccolato in una ciotola. Aggiungete lo yogurt, il miele e il cacao amaro e mescolate tutto l’impasto con un cucchiaio. Quando avrete ottenuto un composto omogeneo, morbido, dividetelo in cinque parti uguali e date forma ad un panetto compatto. Con un coltello tagliate cinque fette a forma di barretta. A questo punto potete cuocerle in forno a 180° per circa 10 minuti, oppure potete farle riposare in frigo per tutto il pomeriggio. Sono buone anche da crude. Una volta pronte, mettete le barrette in un sacchetto. Aggiungete un fiocchetto e un biglietto di ringraziamento: Santa Lucia ne sarà felicissima.
I bocconcini per l’asinello
Arrivato a casa vostra, anche l’asinello sarà super affamato. E se già le carote sono un gesto molto apprezzato, immaginate quanto potrà essere felice di trovare uno snack fatto in casa con tanto amore.
Gli ingredienti per circa quindici bocconcini sono:
- 80 g fiocchi d’avena
- 1 carota piccola grattugiata
- 1 zucchina grattugiata
- 1 uovo intero
- 1 cucchiaio d’acqua (solo se necessario)
Prendete la carota e la zucchina grattugiate e strizzate per togliere l’acqua in eccesso. Mettere in una ciotola con i fiocchi d’avena. Aggiungete l’uovo e iniziate a mescolare. Se l’impasto risulta troppo asciutto, potete aggiungere un cucchiaio di acqua tiepida per ammorbidirlo.
Lasciate riposare per circa mezz’ora a temperatura ambiente. Prelevate un po’ di impasto per volta e lasciate che i bambini si divertano dando forma a delle polpettine di forma creativa per l’asinello. Fate cuocere per circa 15 minuti in friggitrice ad aria o in forno, poi disponete su un piatto o una ciotola, pronte per essere mangiate. La ricetta è naturalmente a scopo creativo, non è raccomandabile come pet food.