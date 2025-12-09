Fornelli accesi per Santa Lucia: tre idee golose per il momento più magico dell’anno

Una volta rientrati a casa, i bimbi aspettano con ansia la sera del 12 dicembre. Prima di andare a dormire (presto, mi raccomando) apparecchiano la tavola e la ciotola con del cibo per Santa Lucia e il suo fedele asinello, così che i nostri eroi possano fare una piccola pausa in attesa di procedere verso la prossima casa, nel loro lungo viaggio che dura tutta la notte. Spesso alla Santa sono dedicati un bicchiere di latte e qualche biscotto, mentre per l’asinello si preparano delle carote, di cui è ghiotto. Ma che ne dite se per quest’anno proviamo a preparare qualcosa di più creativo e genuino, qualche stuzzichino fatto a mano? Ecco alcune semplici ricette che potete fare insieme ai bambini. Non serve essere cuochi provetti, sono sicura che Santa Lucia apprezzerà la vostra buona volontà e l’impegno, e che vi ricompenserà con qualche regalino extra.