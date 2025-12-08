La Scala si specchia in «Lady Macbeth», una Prima che ha parlato al nostro presente

Anche il loggione, ieri sera, è apparso come un riflesso della platea: popolato da smoking e da abiti femminili talvolta coraggiosi, talvolta sobri; da movimenti sicuri di chi frequenta il teatro da una vita e da passi più incerti, quasi timidi, di chi entrava per la prima volta. «È la mia prima Prima, e sto vivendo tante belle emozioni. Sono curiosa, sia della serata in quanto evento mondano sia dell’esperienza musicale. Frequento la lirica, ma ammetto che è un’opera e un repertorio che conosco poco. Bene ha fatto il Teatro a scegliere questo titolo, che porta con sé un impegno musicale anche per il pubblico», ha raccontato Francesca, giovane appassionata.