«Il Mostro» rivela che il male ci accompagna ogni giorno

Eppure, anche se potrà sembrare strano, ciò che «Il Mostro» fa non è raccontare le indagini e cercare un colpevole (o almeno non solo), ma qualcosa di molto più complesso come esplorare i fattori culturali e sociali che stanno al di là della semplice detection. E proprio questo sembra averne determinato il grande successo che sta riscuotendo, rendendola la serie più vista in Italia in queste settimane e facendola entrare nella Top 10 globale di Netflix in decine di Paesi. Sin dall’incipit, un’immagine e una battuta definiscono il perimetro in cui Sollima e Fasoli si muovono. Una delle prime inquadrature mostra una donna in abito da sposa che fugge tra i campi inseguita da alcuni uomini: è Barbara Locci, che scappa come una preda dal matrimonio combinato con Stefano Mele e dalla sua famiglia. L’orrore non è ancora cominciato, eppure è già tutto lì: il corpo femminile come campo di battaglia, la violenza come linguaggio universale. Poco prima, il pubblico ministero Della Monica, davanti al cadavere di Antonella Migliorini, inorridita e sgomenta, aveva esclamato: «Questi sono omicidi contro le donne. È una violenza specifica contro le donne». Non sappiamo se il «Mostro» fosse spinto da un odio particolare verso le donne, e certamente l’efferatezza dei delitti non ha risparmiato gli uomini (per uno scherzo del destino, i morti maschi superano le vittime femmine). Ma al di là del fatto che in quasi tutti i duplici omicidi l’assassino si sia accanito in modo particolare sui corpi delle ragazze, praticando incisioni e asportazioni, quello che emerge dal discorso degli autori è soprattutto il contesto culturale in cui questi crimini sono inseriti.