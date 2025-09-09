Inseguire lo sguardo: il documentario come esperienza allo «Snark Festival»

La seconda edizione di «Snark Festival» è alle porte (clicca qui per tutte le info e il programma). E non è una cosa banale. Non lo è, innanzitutto, perché arrivare alla seconda edizione significa aver in qualche modo vinto una serie di sfide: superare le difficoltà, confermarsi come proposta originale, trovare i fondi e intercettare un pubblico, tutte cose che, dopo una prima edizione concepita soprattutto come evento, iniziano a diventare vera e propria pratica. Ovvero l’esperienza diretta di organizzare, vedere, discutere e vivere il documentario come spazio di confronto e apprendimento, didattico in senso alto e letto con uno sguardo retrospettivo. Perché gli otto titoli che compongono la selezione – il più recente dei quali risale al 2015 – non sono testimonianza di un gesto nostalgico, ma opere che, a distanza di anni, continuano a parlare, indirizzando lo sguardo e mostrando ciò che il più delle volte, quando si concepiscono i film come oggetti da consumare, quasi usa e getta, si tende a rimuovere. E offrono il senso di un festival che mette in gioco il rapporto fra memoria e attualità e che dimostra come il cinema sia, prima di tutto, uno strumento critico di osservazione del mondo.